الامارات | مصر..انتحل صفة ضابط 32 سنة.. "محتال برتبة عميد"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..انتحل صفة ضابط 32 سنة.. "محتال برتبة عميد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة، على مواطن (65 عاما)، انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، "وهو الآن برتبة عميد"، في واحدة من أخطر عمليات النصب والاحتيال شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

أفادت المعلومات أن المتهم تقدم لخطبة زوجته، وأوهمها وأسرتها بأنه ضابط، واستمر في الاحتيال والنصب عليها خلال تلك المدة، وأنجب منها أبناء، أوهمهم أيضا بعمله كضابط.

وكشفت التحريات أن الأمن المصري ضبط داخل شقة المتهم، حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، حيث أن منتحل صفة الضابط كان يمنح لنفسه ترقيات، ورتب قيادية.

وأوضحت القوى الأمنية عبر تحرياتها، أن المتهم يتمتع بموهبة كبيرة في النصب، والاحتيال، والتزوير، مشيرة إلى أنه استطاع إقناع كل من حوله بصفته كضابط، إذ وجدت داخل منزله صورة له مرتديا ملابس "ميري"، كما عثر رجال المباحث داخل غرفة خاصة بشقة المتهم، على "لابتوب"، وجهاز طباعة، يستخدمهما المتهم في التزوير.

وتم الكشف عن هذه الجريمة، بحسب" روسيا اليوم" عبر معلومات وردت للأجهزة الأمنية، أفادت بانتحال أحد الأشخاص لصفة ضابط برتبة "عميد"، وتورطه في عمليات تزوير كبيرة، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما أختام مزيفة، ولابتوب، وطابعة حديثة.

وتحاكي هذه الواقعة طريقة الفنان نور الشريف في فيلم "مسجون ترانزيت"، عندما انتحل صفة ضابط يسمى اللواء شوقي.

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