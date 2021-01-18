7 وصفات طبيعية للتخلص من الصداع: أبرزها خل التفاح والثوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الأشخاص، من الصداع بمختلف أشكاله، وأحيانًا تفشل الأدوية في تخفيف الألم، وبالتالي يكون اللجوء إلى الوصفات الطبيعية، حلا فعالا، من خلال استخدام التوابل والأعشاب، لتفادي نوبات الصداع، وفقًا لتقرير نشره موقع «Boldsky».

الفلفل

يحتوي الفلفل على مادة الكابسيسين، التي تساعد في التخلص من الصداع، فضلًا عن تخفيف احتقان الأنف، إذ يمكن أن يتم رش الفلفل على الطعام، أو الشاي للتخلص من الصداع.

الثوم

يساعد الثوم، في علاج نزلات البرد والصداع المرتبط بالزكام، بالإضافة إلى أنه يساعد على تخفيف الاحتقان وألم الصداع المصاحب له، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل دواء فعال للصداع، لاحتوائه على مادة تسمى جينجيرول، بالإضافة لخصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما يعتبر علاج منزلي مثالي يقلل من التهاب الأوعية الدموية في الرأس.

وللحصول على نتيجة فعالة، يمكن ينقع جذر الزنجبيل في الماء المغلي، أو يتم خلط كمية متساوية من عصير الليمون والزنجبيل، ويتم تناوله مرتين يوميًا.

الكركم

يحتوي الكركم على مضادات للأكسدة والالتهابات، وبالتالي يساعد في علاج الصداع والصداع النصفي.

القرفة

تُعتبر القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، ومضادات للالتهابات التي تحمي صحة القلب، وبالتالي يعمل على علاج الصداع بشكل فعال، وينصح بطحن عدد من أعواد القرفة مضاف إليها بعض الماء، لتتحول إلى عجينى، ويتم وضعها على الجبهة لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الوحه بماء فاتر.

خل التفاح

يستخدام خل التفاح للوقاية من الإصابة بالصداع، كما يساعد في استعادة التوازن الحمضي والقلوي في الجسم، وينصح بصب نصف كوب من خل التفاح في وعاء مع ماء ساخن، ويتم بعدها وضع منشفة على الرأس، للتحكم في البخار المتصاعد ونتركها لمدة 10 دقائق.

أوراق النعناع

تطحن بعض أوراق النعناع، ثم يضاف له كمية من الماء ليصبح عجينة، ثم يتم وضعها على الجبهة ونتركها لمدة ربع ساعة، للشخص الذي يشعر بالصداع الشديد، لاحتوائه على المنثول والمنثون، حيث يعملان على تخفيف آلام الصداع.