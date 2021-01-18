سعر صادم لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها بالحجاب (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة غير تقليدية، لفتت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار، خلال أحدث جلسة تصوير، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرتدية أزياء رياضية، مع حجاب أسود.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

اختارت هيفاء وهبي، ارتداء حذاء رياضي أبيض اللون، مزين برسومات ذهبية لامعة، مع بنطلون رياضي أزرق، وسترة قاتمة اللون، مع حقيبة صغيرة الحجم.

ويصل سعر الحقيبة الصغيرة إلى 1300 دولار أمريكي، ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لماركة الأزياء «بالنسياجا».

ويتجاوز سعر الحذاء الرياضي الأبيض 300 دولار أمريكي، ليتخطى 5000 جنيه مصري.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، علقت على جلسة التصوير، قائلة: «السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء، والرضا في قلبك، فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين».

وتحظى جلسة التصوير، على تفاعل كبير منذ نشرها، إذ حصدت الصور مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب، من جمهورها وزملائها في الوسط الفني في مقدمتهم شيما الحاج، وعبير صبري.

هيفاء وهبي تهاجم لقاح كورونا

يشار إلى أن هيفاء وهبي، تحدثت في وقت سابق عن لقاح كورونا، عبر «إنستجرام»، معلنة رفضها الحصول عليه، وقالت حينها: «إن هناك سنوات طويلة نحو 40 عامًا، ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز».

وتابعت: «محتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة، مش هاخده».

وتخطط هيفاء في الفترة الحالية، لعدد من الأعمال الفنيه لطرحها في العام الجديد، بعد نجاح مسلسلها «أسود فاتح»، الذي تصدر التريند وحقق نسب مشاهدة عالية، إذ لاقت إشادات عديدة من الجمهور، بسبب أدائها التمثيلي الراقي، الذي اختلف عن أعمالها السابقة.