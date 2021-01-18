هنا الزاهد تنشر صورة بدون مكياج: جروح وكدمات قوية في الوجه (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعي حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة جديدة، نشرتها عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، ويبدو عليها آثار جروح وكدمات في الوجه.

وعلقت هنا، على الصورة، بطريقة ساخرة: «شكلي من غير ميك آب»، في حين، أن آثار الجروح ليست إلا مجرد خدعة مصممة بالمكياج، لتصوير مشهد في أحد أعمالها الفنية.

حلوة الدنيا سكر

تعكف الفنانة هنا الزاهد، حاليا، على تصوير مشاهدها في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي تقوم ببطولته، إذ تقوم فكرته على تقديم قصص مختلفة، كل قصة تعرض على 5 حلقات متصلة.

وتشهد كل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكتاب والأبطال، لكن تتواجد هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، المقرر عرضه في فبراير المقبل.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة، وهم: إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

كانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، هو مشاركتها في فيلم «الغسالة» الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداثه حول مدرس فيزياء يجسده الفنان أحمد حاتم، يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، ما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.