المقطع المحذوف من مراسم زفاف غرفة النوم والروب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو لمراسم حفل زفاف بمصر مثير للجدل.

حيث أظهر المقطع المثير، العروس بفستان أبيض جريء، وقصير، وتنتظر داخل غرفة النوم، بإحدى الفنادق، رفقة صديقاتها، اللاتي ظهرن مرتديات روب النوم الستان باللون الذهبي.

بينما ظهر العريس بروب أسود ستان قصير، وتبادل العريس وعروسته مشروبًا، ثم تشاركا الرقص والعناق، والتقطت لهما الصور التي تم تداولها بسرعة كبيرة.

وعلى الفور، تصدر هاشتاج «الروب الستان»، قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، وسط مشاعر من الغضب، انتابت رواد الموقع الشهير، حيث انتقد رواد الموقع جرأة جلسة التصوير، في حين رآها البعض حرية شخصية، فيما سخر الكثيرون من الصور.

وتوالت التغريدات، إذ علقت إحدى الفتيات: «ليه صحابي يشوفوا جوزي بالروب الستان»، لترد عليها أخرى: «دي بوينت، وتاني بوينت، وليه جوزي يشوف أصحابي وهما لابسين الروب الستان برضه».

وسخرت فتاة أخرى، قائلة: «سؤال فعلًا بدون أي تنظير بس.. هل فيه ستات بتحب الرجالة بأرواب ستان؟!.. مش الأرواب الستان بتبقى لبس الشخصية الفاسدة في الفيلم ومولع سيجار وبيستغل بنات صغيرة؟!»، مضيفة: «هو الفرتوجرافر والبنات دول داخلين في حياتهم للدرجة دي ليه كده؟!».

وحاولت فتاة أخرى الوقوف على الحياد، موضحة أن الأمر قد يكون مقبولًا لبعض الفئات، إذ كتبت: «هو الحقيقة الـsilk dresses بتبقى شبه كده، الروب الستان فعلا، وبالنسبة للفئة ديه المنظر مش هيبقى غريب فعلا familiar، الغريب فعلا راجل متعودة تشوفيه بـsuits يشوفوه بالروب حد غير مراته يشوفه إزاي»

وكتب أحد المدونين، على هاشتاج الروب الستان: «على الواتس ماشي، على الفيسبوك ماشي، في أوضة النوم ماشي، كله بيدور علي الروب الستان».