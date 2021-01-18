في ذكرى ميلاده.. لقاء نادر جمع بين صلاح ذو الفقار وشادية: رغاي وصوته وحش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدما ثنائيًا ناجحًا في العديد من الأعمال الفنية التي اشتركا بها، التي ظهرا خلالها كزوجين، وأحب الجمهور شادية وصلاح ذو الفقار، في أعمالهم، وبخاصة فيلم أغلى من حياتي، وتزوجا بعد قصة حب دامت شهورًا بعد الفيلم الذي جمعهما.

عاش الثنائي حياة سعيدة جدًا، لم يعكر صفوها سوى الإنجاب وحب الأمومة، مرة أخرى، لكن القدر قال كلمته، ففقدت جنينها، وأثر هذا بشكل سيء على نفسيتها، وبالتالي على حياتها الزوجية فوقع الطلاق بينهما بعد أقل من عام.

ويتزامن اليوم 18 يناير، ذكرى ميلاد الفنان صلاح ذو الفقار، ويُقدم هُن لقاء قديم جمع بينه وبين الفنانة شادية، خلال السطور التالية.

شادية تتحدث عن عيوب صلاح ذو الفقار: رغاي أوي وصوته وحش

تحدث الزوجان صلاح ذو الفقار وشادية، في لقاء قديم جمع بينهم، عن حياتهم الزوجية، إذ بدأت شادية بالحديث، قائلةً«عيوبك انت عارفها وانا زنانة، انت رغاي أوي وخصوصًا في التليفون، فيما قاطعها ذو الفقار، قائلًا« ممكن أدافع عن نفسي، أنا برغي في التليفون الا بالشغل، وانتي تعرفي ازاي اني برغي غير في الشغل».

وتابعت شادية،«العيب التاني، إن المعروف عن الست إنها بتتأخر في اللبس، كل مرة بلبس واستناه على باب الاسانسير، وافضل اقوله يلا، يكون هو وقتها بيرتب في البيت قبل ما ننزل ويحط كل حاجة في مكانها».

صلاح ذو الفقار عن انتقاد شادية لصوته: مش ذنبي إني متجوز مطربة

وعن العيب الثالث الذي لاحظته الفنانة في زوجها صلاح ذو الفقار، قالت شادية،«العيب ده خطير اوي، نفسي اعرف بتغني تقول ايه، صوتك وحش أوي».

وعقب الفنان على كلام شادية،«دي بتشنع عليا، كل واحد في الدنيا بيغني عادي لمزاجه، وأنا ذنبي ايه إن مراتي مطربة، يوميًا بيغني».