عبدالله النجار عن «زواج التجربة»: مهين للمرأة والأسرة المصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما قام به أحد المحامين من تدشين تجربة «زواج التجربة» هو ما يشبه الجلسات العرفية للإصلاح فيما بين الناس، ومن المفترض أن يكون على علم بالقانون وأبسط قواعد التي يجب عليه معرفتها هو أن عقد الزواج لا يجوز أن يكون محلا لمثل تلك المسميات الرنانة أو الخادعة.

العقد يعكس كون المرأة باتت سلعة ويتعامل معها بأسلوب مهين

وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن ذلك العقد يعكس كون المرأة باتت سلعة ويتعامل معها بأسلوب مهين هي أعلى منه شأنا، كما وأن عقد «زواج التجربة» هو إهانة لنظام الزواج الشرعي.

الزواج الشرعي الرسمي هو العقد الأوحد الذي وضعه الله في الحياه البشرية عامة

وأوضح أن عقد الزواج الشرعي الرسمي هو العقد الأوحد الذي وضعه الله في الحياه البشرية عامة، والذي يحقق بموجبه مقصود الله من خلق الإنسان، حيث أن الزواج يقوم عبر العشرة بالمعروف، و بناءه على المحبه والمودة والرحمة بين الزوجين.

حال كانت العشرة بين الزوجين متعثرة فيكون الطلاق هو الحل الوحيد فيما بينهم

وأوضح أنه وفي حال كانت العشرة بين الزوجين متعثرة فيكون الطلاق هو الحل الوحيد فيما بينهم، وهذا العقد يعكس صورة مهينة للأسرة المصرية هي أعلي منه شأنا.

وتابع: «لا يجوز التلاعب بمثل تلك الألفاظ في عقد لا يحتمل مثل تلك التجارب، وما يقوله المحامي يصب في إهانة المرأة والأسرة المصرية».

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الزواج هو ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فى ما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.