دينا الشربيني تكشف عن مخاوفها: بخاف أفقد حد بحبه أكتر من نفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت الفنانة دينا الشربيني، جوانب من حياتها الشخصية والتي تحدثت عنها خلال لقائها مع الفنان عمرو يوسف، في برنامج «بصراحة مع»، المذاع على فضائية «إم بي سي».

دينا الشربيني ترد على سؤال عمرو يوسف

ووجه الفنان عمرو يوسف، خلال الحلقة سؤال لدينا الشربيني، قائلًا، «ايه اللى بيخوفك».

ورت الفنانة بكل تلقائية، على السؤال، «أكتر حاجة بتخوفنى أخاف أفقد حد بحبه وبخاف من الزمن يعنى بخاف من بكرة وبخاف على أهلى من فكرة الفقدان وده بيرعبنى».

وقاطعها عمرو قائلًا، «بخاف على دائرتى مراتى بنتى أمى أخواتى صحابى بخاف عليهم أكتر ما بخاف على نفسى بخاف على أشخاص ودائما بحب أنهم يكونوا سعداء، ومش بخاف من بكرة».

من هي دينا الشربيني؟

دينا الشربيني، فنانة وممثلة مصرية، بدأت حياتها الفنية عام 2006 بالعمل كمذيعة وذلك بتصديها لتقديم برنامج شبابيك الذي بث على قناة دريم، التحقت بورشة تمثيل تحت إشراف مدربة التمثيل «مروة جبريل».

ودرست دينا الشربيني، مخارج الألفاظ على يد الفنانة إيمان يونس، وشاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن ×.

ارتبطت دينا عاطفيًا بالفنان عمرو دياب، قبل سنوات وكانا يظهرا بشكل دائم ومستمر برفقة بعضهم البعض، الا أن أعلنت مصادر عن انفصالهم عن بعضهم البعض.

وتدخل الكثيرون من داخل الوسط الفني لإصلاح علاقتهم ووجهت العديد من الرسائل كنوع من الدعم للفنانة دينا الشربيني، كالفنانة وفاء عامر، وحاولت الفنانة مادلين طبر التدخل في الأمر، قائلةً «عارفة أنه صعب جدا لو هو عمل زواج وارتباط شرعي هيكلفه نصف ثروته، لأنه طبعا زوجته زينة عاشور ست عظيمة وأنا بحترمها أوي، لكن هو ده القانون الإنجليزي»، واصفة الوضع حالي بينهما بـ«الموقف الصعب».