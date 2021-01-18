لصاحبات البشرة الجافة.. هذه أفضل المرطِّبات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 03:28 صباحاً - تحتاج البشرة الجافة إلى عناية شديدة؛ حتى لا تصاب بالتجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، مثل الخطوط الرفيعة والبهتان، لذا يمكنك -عزيزتي- ترطيبها بشكل يومي من خلال استخدام مكونات طبيعية موجودة في منزلك؛ لتتفادي عوامل سوء التغذية والبرودة، وإليكِ أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة الجافة.



طريقة استخدام العسل لترطيب البشرة الجافة

العسل لترطيب البشرة



العسل الطبيعي من أفضل مرطبات البشرة الجافة؛ لكونه يحتوي على مواد مضادّة للأكسدة تخترق طبقات الجلد العميقة وترطّبها وتعمل على تنظيف مساماتها، فتستعيد البشرة بذلك نضارتها وحيويتها، ويُنصح بتكرار ترطيب البشرة بالعسل مرّتين إلى أربع مرات أسبوعيًّا، وذلك من خلال وضع طبقة من العسل الطبيعيّ على البشرة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم تُغسل البشرة بالماء الفاتر وتُنشّف بلُطْف.

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استخدام زيت جوز الهند لترطيب البشرة الجافة

زيت جوز الهند



يُعد زيت جوز الهند مرطبًا قويًّا وفعّالًا جدًّا لذوي البشرة الجافّة؛ فهو يعمل على معالجتها وتقوية الأنسجة بعمقٍ، كما يقضي على الخلايا الميتة، بالإضافة إلى منع ظهور التجاعيد؛ وذلك لكونه غنيًّا بفيتامين E المضاد للأكسدة والمعروف بفعاليته للجلد وحمايته من التلف مع مرور الوقت، بالإضافة إلى دوره في تهدئة الجلد من الأكزيما وحروق الشمس والصدفيّة، ويحتوي زيت جوز الهند أيضًا على ثلاثة أحماضٍ أمينية تمنع انتشار العدوى الفطريّة على البشرة، وهي حمض الكبريتيك، وحمض اللوريك، وحمض الكابريليك، ولتستفيدي منه ضعي ربع ملعقة من زيت جوز الهند على راحة اليد، وافركيه باليد الأخرى، وادهني وجهك بكلتا اليدين بلطفٍ مع عمل حركات مساج دائرية للوجه، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتى تمتصه البشرة، وبعد ذلك تتم إزالة أي زوائدٍ منه باستخدام منشفةٍ قطنية.

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زبدة الشيا لترطيب البشرة الجافّة

زبدة الشيا



تحتوي زبدة الشيا الخام على الكثير من الفيتامينات، كفيتامين A و فيتامين E، بالإضافة إلى المعادن والأحماض الدهنيّة الأساسية، لذا تُستخدم للترطيب ومنع الشيخوخة المبكّرة، وتعمل كمضاد للالتهابات، إضافةً إلى فعاليتها في تهدئة الجلد من الأكزيما، وترطيب البشرة الجافّة بكفاءةٍ عالية، لذا خذي قطعة صغيرة من زبدة الشيا الخام وضعيها على راحة اليد حتّى تذوب وتصبح قابلة للدّهن، ثم ادهنيها على الوجه مع عمل مساجٍ لمدّة دقيقة حتى يتم امتصاصها تمامًا، ويُنصح بوضعها يوميًّا قبل النوم؛ للاستفادة منها بشكل مميز.

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ترطيب البشرة بزيت الزيتون

زيت الزيتون



يُعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت التي تعمل كمرطّبٍ رائعٍ للبشرة؛ فهو يحتوي على ثلاثة مضاداتٍ للأكسدة، وهي/ فيتامين E، والبوليفينول، وفيتوستيرولس، والتي تساعد جميعًا على حماية الجلد من الشيخوخة المبكّرة ومن الأشعة فوق البنفسجية، وتمنع الضرر الذي تُحدثه الجذور الحرّة في الجلد، إضافةً إلى أنّ الزيت يمتاز باختراقه لطبقات الجلد العميقة ويطهِّرها، عكس المرطبّات التجارية التي تسدُّ المسامات، ولاستخدامه ابدئي بدهن الوجه والرقبة بملعقة كبيرة من زيت الزيتون برفقٍ، وأزيلي الكميات الزائدة منه عن طريق منشفة ورقيّة، وننصحك بوضعه على الوجه في الليل وغسل الوجه في الصباح لضمان فعاليته.

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