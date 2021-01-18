عمرو يوسف لـ«دينا الشربيني»: بينضحك عليكي دايما وبتكملي عادي.. والفنانة: مبفكرش (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان عمرو يوسف، عن رأيه في الفنانة دينا الشربيني، خلال تقديمه برنامج «بصراحة مع»، المذاع على فضائية «إم بي سي»، والذي يعد الظهور الأول لها بعد أنباء انفصالها عن الهضبة عمرو دياب.

دينا الشربيني: أنا عشوائية ومعنديش تخطيط

وصف الفنان عمرو يوسف، دينا الشربيني، بأنها متسرعة في بعض الأحيان، قائلًا «دينا بتثق في الناس بسرعة، وبتشوف كل الناس طيبين وجُمال».

قاطعت الفنانة دينا الشربيني، الفنان عمرو يوسف، معلقةً عن حديثه، «مبفكرش وحاولت أغير النقطة دي، ممكن يكون عمرو بيفكر أكثر مني، طريقة تعاملي مع الناس في الحياة عشوائية شوية، ومعنديش تخطيط».

وقال الفنان خلال اللقاء، «لما بقفل من حد بيبقى مستاهل أقطع علاقتي معاه، إنما انتي بيضحك عليكي أكتر من 10 مرات وبتكملي عادي، دينا عندها دايمًا إن لسه عنها أحسن علشان كدة مبتستمتعش بحياتها».

وكانت خلال الحلقة تحدثت دينا عن رأيها في الزواج للمرة الأولى، مرجعةً الأمر بأن الطرفين في بداية العلاقة يتعمدون إظهار الجانب الإيجابي في شخصيتهم، ما يجعبهم ينصدمون في النهاية بعدما يجمع بينهم بيت واحد، فيصبح التعود هو الغالب على الأمر،إذ قالت، «كل واحد بيتخيل أنه امتلك اللي قدامه، وبتتعود أنه خلاص موجود، المفروض كل يوم لازم يبدو كأنه يوم جديد، التعود حاجة سلبية، اللي هو اتجوزتها خلاص وتحط في بطنك بطيخة صيفي، أنا بحب الحب أوي».

وظهرت دينا في دبي، برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف، وهما يكسران الأطباق داخل أحد المطاعم في دبي، وظهر الثنائي بملابس جريئة في مقطع الفيديو، إذ ارتدت الفنانة دينا الشربيني «بادي» على رقبة وكشف عن ظهرها، بعد انفصالها عن الهضبة عمر دياب، بعد علاقة حب جمعت بينهم دامت لسنوات طويلة دون الكشف عن الأسباب.