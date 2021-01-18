بسنت الزوهري تستعد لطرح حلقات مصورة لأزياء موضة صيف 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل
تستعد الاستايلست بسنت الزوهري، لطرح حلقات مصورة عن الموضة كـ فاشون، حيث إنها تعقد جلسات مع فريق العمل لتحديد فترة التصوير والأفكار.
وتطلق خلال الفيديوهات فيها أحدث تصاميم الأزياء والموضة لموسم صيف عام 2021، ومن المقرر عرضها على مواقع التواصل الإجتماعي و إحدى القنوات الفضائية العربية.
وتتحدث الاستايلست بسنت الزوهري، من خلال الحلقات عن آخر صيحات موضة الصيف المقبل، بإختيار الفساتين الخفيفة الملونة بألوان فاتحة، لمظهر صيفي مريح محتشم.
كما تستعرض بسنت الزوهري، الاستايلست عدة تنسيقات ونصائح من وحي أفكارها لاختيار الفساتين المحتشمة في الصيف التي تناسب الفتيات المحجبات، وأن عالم الموضة لا يقف عند أي حد فيما يتعلق بالصيحات غير التقليدية ويبدو أن هذه الموجة امتدت إلى المحجبات أيضاً لصيف 2021 من خلال إختيار الملابس على بعض الأسس البسيطة، والألوان الفاتحة، والإلتزام بعدم زيادة الألوان في الملابس إلى 3 ألوان، واختيارها من النوعية القطنية أو الكتان، بالإضافة إلى إختيار الحذاء والحقيبة والطرحة بألوان مناسبة ليبدون مميزات ومفعمات بالشياكة.
وتتميز اختيارات الاستايلست بسنت، للمحجبات بإختيارهن الفساتين المريحة بتدرجات اللون الزهري مع حجاب أزرق وحذاء وحقيبة وحزام باللون الأبيض، أو فستانًا زهريًّا مزينًا بخطوط ونقاط باللون الأبيض مع حجاب وحذاء بكعب أبيض لمظهر شبابي مريح، والتألق بهذا التصميم الساحر في المواسم الحارة.
أما بالنسبة للمحجبات على الشواطئ والتي أثارت سابقاً الكثير من الجدل حين اكتسحت ساحة الموضة العربيات محجبات الشواطئ ويناسبهم القبعة القش والحجاب الزهري وفستان أبيض ناعم مزين بمطاط في الخصر والأكمام، وكذالك قبعة مع حجاب أبيض مزين بزهور والفستان باللون الأزرق مصمم من الجزء العلوي بأزرار وحزام ملونين.
يذكر أن الاستايلست بسنت الزوهري، تألقت من خلال الفاشون السابق ظهوره وانتشاره مؤخراً في الوطن العربي من خلال السوشيال ميديا وهن السيدات المدونات عن الموضة ويتناولن أحدث صيحاتها وعرضها بجلسات تصوير ونشر الصور لمتابعيها على صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة.