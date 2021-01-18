بسنت الزوهري تستعد لطرح حلقات مصورة لأزياء موضة صيف 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تستعد الاستايلست بسنت الزوهري، لطرح حلقات مصورة عن الموضة كـ فاشون، حيث إنها تعقد جلسات مع فريق العمل لتحديد فترة التصوير والأفكار.

وتطلق خلال الفيديوهات فيها أحدث تصاميم الأزياء والموضة لموسم صيف عام 2021، ومن المقرر عرضها على مواقع التواصل الإجتماعي و إحدى القنوات الفضائية العربية.

وتتحدث الاستايلست بسنت الزوهري، من خلال الحلقات عن آخر صيحات موضة الصيف المقبل، بإختيار الفساتين الخفيفة الملونة بألوان فاتحة، لمظهر صيفي مريح محتشم.

كما تستعرض بسنت الزوهري، الاستايلست عدة تنسيقات ونصائح من وحي أفكارها لاختيار الفساتين المحتشمة في الصيف التي تناسب الفتيات المحجبات، وأن عالم الموضة لا يقف عند أي حد فيما يتعلق بالصيحات غير التقليدية ويبدو أن هذه الموجة امتدت إلى المحجبات أيضاً لصيف 2021 من خلال إختيار الملابس على بعض الأسس البسيطة، والألوان الفاتحة، والإلتزام بعدم زيادة الألوان في الملابس إلى 3 ألوان، واختيارها من النوعية القطنية أو الكتان، بالإضافة إلى إختيار الحذاء والحقيبة والطرحة بألوان مناسبة ليبدون مميزات ومفعمات بالشياكة.

وتتميز اختيارات الاستايلست بسنت، للمحجبات بإختيارهن الفساتين المريحة بتدرجات اللون الزهري مع حجاب أزرق وحذاء وحقيبة وحزام باللون الأبيض، أو فستانًا زهريًّا مزينًا بخطوط ونقاط باللون الأبيض مع حجاب وحذاء بكعب أبيض لمظهر شبابي مريح، والتألق بهذا التصميم الساحر في المواسم الحارة.

أما بالنسبة للمحجبات على الشواطئ والتي أثارت سابقاً الكثير من الجدل حين اكتسحت ساحة الموضة العربيات محجبات الشواطئ ويناسبهم القبعة القش والحجاب الزهري وفستان أبيض ناعم مزين بمطاط في الخصر والأكمام، وكذالك قبعة مع حجاب أبيض مزين بزهور والفستان باللون الأزرق مصمم من الجزء العلوي بأزرار وحزام ملونين.

يذكر أن الاستايلست بسنت الزوهري، تألقت من خلال الفاشون السابق ظهوره وانتشاره مؤخراً في الوطن العربي من خلال السوشيال ميديا وهن السيدات المدونات عن الموضة ويتناولن أحدث صيحاتها وعرضها بجلسات تصوير ونشر الصور لمتابعيها على صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة.