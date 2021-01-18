الامارات | قعيد بشلل نصفي يتسلق ناطحة سحاب

شكرا لقرائتكم خبر عن قعيد بشلل نصفي يتسلق ناطحة سحاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاي تشي-واي أول رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر من 250 متراً من واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط بكرسي متحرك، إذ استغرق أكثر من 10 ساعات لتحقيق هذا الإنجاز، أول من أمس، من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي.

ولم يتمكن لاي (37 عاماً)، الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج نينا تاور الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.

وقال لاي: «كنت خائفاً جداً، فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه».

ونجح لاي في جمع 5.2 ملايين دولار بالعملة المحلية (أي ما يعادل 670 ألفاً و639 دولاراً أميركياً).

وكان لاي قد توج، قبل عام 2011، بطلاً لآسيا أربع مرات في تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات.

وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات.

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