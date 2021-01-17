مابين الدعم والرومانسية والخيانة.. مواقف جمعت نجوم الكرة العالمية وزوجاتهم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بلا شك، تعد الزوجة هي الداعم الأول لزوجها خلال مراحل حياتهم المختلفة، خاصة في اللحظات المصيرية التي يواجهها زوجها، وهو ما تقوم به، بيلار روبيو، زوجة لاعب فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، خلال الفترة الحالية، في ظل تعقيد مسألة تجديد عقد زوجها مع الفريق الملكي، حيث أنها لا شك سيكون لها رأي مؤثر في اتخاذ قراره.

خيانة ودعم بين نجوم كرة القدم وزوجاتهم

وتختلف المواقف التي تجمع بين نجوم كرة القدم وزوجاتهم من لاعب لآخر، فمنهم من يلقى الدعم والحب، ومنهم من تعرض للخيانة، على مدار الأعوام الماضية.

خيانة كريستيانو رونالدو من صديقته الأولى

في عام 2014، توترت علاقة نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو بصديقته الأولى، أرينا شايك، بعدما إنتشرت لها عدد من الصور الفاضحة التي جمعت بينها وبين رجل آخر، ما هدد علاقة ارتباطها بصديقها، وتم انفصالهما فيما بعد.

خيانة زوجة واين بريدج مع جون تيري

أحدثت خيانة زوجة اللاعب الإنجليزي، واين بريدج، مع صديقه جون تيري، جدلا واسعا عبر المنصات الإعلامية العالمية، حيث استمرت العلاقة بين فانيسا بيرونسال، وتيري، سرا لفترة طويلة، قبل أن يتم اكتشاها عن طريق الصدفة خلال إحدى المباريات التي جمعت اللاعبين فيما بعد.

دعم ورومانسية بين جورجينا ورونالدو

على عكس، ما لاقاه، نجم الكرة العالمي، كريستيانو رونالدو، من خيانة على يد صديقته الأولى، فتربطه على مدار الأعوام القليلة الماضية، قصة حب كبيرة بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، والتي أصبحت تلازمه في العديد من الإحتفالات والمناسبات الرسمية وغير الرسمية.

وتحاول إظهار علاقة حبهما الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمها المتواصل له بشكل مستمر.

رومانسية ميسي وزوجته

ربطت بينهما علاقة حب منذ أعوام الطفولة، لتكلل بالزواج في النهاية، وتثمر عن إنجاب 3 أولاد، حيث يعد نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، من أشهر الثنائيات الناجحة أمام منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحرص كل منهما عن التعبير بحبه للآخر أمام متابعيهم.