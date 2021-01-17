حكايات دلال عبدالعزيز مع بناتها: عرفت حسن على إيمي وبتربي بنت دنيا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم كونها أمهما، إلا أنها تظهر بجوارهما وكأنها شابة في نفس أعمارهما، فتجد الفنانة دلال عبدالعزيز وبناتها إيمي ودنيا سمير غانم، يخطفن الأنظار في إطلالاتهن بين الحين والآخر، ويتحدثن خلال اللقاءات التلفزيونية المختلفة عن علاقتهن ببعضهن البعض.

ويتزامن اليوم 17 يناير، عيد ميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، ويُقدم «هُن»، لقطات من حياة «أم البنات»، وكيفية تعاملها مع إيمي ودنيا.

روت دلال عبدالعزيز، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، موقفا طريفا جمعها بابنتها إيمي، «أول ما اتجوزت هي وحسن ولسه بيوضبوا في شقتهم، وهي عندها كلاب، فسبتهوملي في البيت، ركبت كاميرا عندنا في البيت، وبتراقبهم من موبايلها، الاقيها تكلمني تقولي مامي أنتي لسه مفتحتيش للكلاب ليه، محطتيش ليهم أكل ليهم، ومتحججة إنها بتطمن على باباها، لقيت حسن بيقولي أنا متجوز مخابرات خايف تكون بتراقبني، أنا اللي عرفته على إيمي من أيام لما كنا بنصور مسلسل ابن الأرندلي، وأنا بعتبره ابني».

دلال عبدالعزيز عن ابنتها إيمي: مجنونة وبتراقبنا في البيت بتليفونها

وتابعت «كنا معزومين على العشا عندهم في البيت، وقالت لحماتها معلش هروح معاهم اطمن على الكلاب، أنا لا بخاف ولا بكرههم».

وعن علاقتها بابنتها إيمي، قالت دلال عبدالعزيز: «إيمي دي مجنونة، دماغها طول الوقت في الكلاب وتربيتهم، من وهي صغيرة وهي بتحبهم».

دلال عبدالعزيز تروي تجربتها مع حفيدتها

وخلال البرنامج، تحدثت دلال عن ابنتها دنيا، قائلةً «في المزيكا والفن فيها من باباها، بتسرح ومبتردش عليا في موال مع نفسها، عايشة في مورستان، لما يحصلي مشكلة بجري عليها».

وتابعت دلال عن تجربتها كجدة، قائلةً «متعة تانية وإحساس تاني، مكنتش حسيت بتربية البنات علشان والدتي اللي كانت بتقعد بيهم، ودلوقتي أنا اللي بربي كايلا بنت دنيا، انا اللي بأكلها وبشربها وبغيرلها ومعاها بحس إني طفلة من جديد».