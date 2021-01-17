فيديو.. دينا الشربيني عن الزواج: لما بنعيش مع حد بنشوفه على حقيقته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة جذابة وهادئة وبإشراقة مثلما اعتادت الظهور، ظهرت الفنانة دينا الشربيني، في لقاء مع الفنان عمرو يوسف، في برنامج «بصراحة مع»، المذاع على فضائية «إم بي سي»، وتحدثت خلال الحلقة عن رأيها في الزواج.

وبدأت دينا الشربيني خلال الحلقة، بالحديث عن رأيها في الزواج، قائلةً: «بتقف حدود صراحتي لو حاجة متخصنيش أنا لوحدي، شايفة أن المشكلة أننا بناخد الجواز أنه نهاية العلاقة مش بدايتها، ده مش حقيقي».

دينا الشربيني تتحدث عن رأيها في الزواج

وتابعت الفنانة خلال حديثها، «الفكرة بتكون في فترة تعارف بين الاتنين سواء خطوبة أو غيرها، مبيكونوش على طبيعتهم، كل واحد بيبقى عايز يسعد اللي قدامه، وننبسط احنا الاتنين مع بعض، كل واحد بيبان مثالي، المشاكل الحقيقية بتبدأ لما بنعيش مع بعض».

وأشارت الفنانة خلال اللقاء، «كل واحد بيتخيل أنه امتلك اللي قدامه، وبتتعود أنه خلاص موجود، المفروض كل يوم لازم يبدو كأنه يوم جديد، التعود حاجة سلبية، اللي هو اتجوزتها خلاص وتحط في بطنك بطيخة صيفي، أنا بحب الحب أوي».

وكانت تداولت الأخبار عن انفصال الهضبة عمرو دياب، عن الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة حب استمرت لسنوات، نتج عنه ترك دينا منزل الزوجية الذي يجمعها بعمرو.

وظهرت دينا في دبي، برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف، وهما يكسران الأطباق داخل أحد المطاعم في دبي، وظهر الثنائي بملابس جريئة في مقطع الفيديو، إذ ارتدت الفنانة دينا الشربيني «بادي» على رقبة وكشف عن ظهرها.

ويأتي تواجد الفنانة دينا الشربيني، عقب ظهور الفنان عمرو دياب، في دبي، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

وكانت تدخلت الفنانة مادلين طبر، لحل الأزمة التي حدثت بين الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.