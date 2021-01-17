بعيدا عن المكونات الكيميائية.. وصفة طبيعية لتعطير الجسم لمدة أسبوع

القاهرة - سمر حسين - ماما

تهتم كل امرأة برائحة جسدها، وتعتبر عطرها جزءا من يومها، مما يجعلها تبحث طوال الوقت عن وصفات للحفاظ على جاذبيتها من خلال عطرها المفضل الذي يزيد من ثقتها بنفسها.

ونجد العديد من النساء اللاتي ينفقن مبالغ كبيرة لشراء أغلى أنواع العطور والكريمات المعطرة للاحتفاظ برائحتها الطيبة أطول مدة ممكنة، لذلك نقدم وصفة طبيعية غير مكلفة يمكن تحضيرها في المنزل للحفاظ على رائحة جسمك عطرة لمدة قد تصل إلى أسبوع.

وتعتمد الوصفة على العديد من الزيوت العطرية والمكونات الطبيعية، التى لها القدرة على منح الجسم رائحة جذابة تظل لفترة طويلة، فضلًا عن أنها تزيد من ترطيب البشرة عكس العطور التقليدية التي تحتوي على الكحول وتضر بالجسم والبشرة.

مكونات الوصفة

زجاجة بخاخة

زيت ورد

زيت ياسمين

زيت ريحان

مسك أبيض

زيت لافندر

زيت برتقال

عود الند

ليمون

نعناع

زيت لوز حلو

طريقة تحضير معطر الجسم

اختاري أي رائحة من الزيوت العطرية السابقة على حسب الرغبة وضعيها في البخاخة.

يفضل إضافة كمية من زيت اللوز الحلو على الزيت المعطر، حتى يضبط قوامه إذا كان خفيفا أو ثقيلا، كما أنه لا يؤثر على رائحة الزيت العطري نهائيا.

ومن ثم تخفف الزيوت بكمية مناسبة من المياه في البخاخة، وترج وتستخدم لتعطير الجسم.

دلكي جسمك بعد الاستحمام بخلطة الزيوت لتنعمي ببشرة رطبة وذات رائحة منعشة ترافقك لمدة أسبوع.​