سلالة كورونا الجديدة: كيف يمكن أن تؤثر فصيلة دمك على شدة الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤثر فيروس كورونا على الأشخاص بطرق مختلفة حيث يتطلب البعض دخول المستشفى والحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي، وتقول الدراسات إن شدة مرض الشخص يمكن تحديدها من خلال فصيلة الدم.

و يقول الباحثون إن شدة الأعراض التي يعاني منها المريض يمكن أن تكون بسبب فصيلة الدم، لكن كيف يحدث ذلك؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

في بداية الوباء، لاحظ الباحثون كيف يمكن أن تؤثر فصيلة الدم على شدة عدوى كوفيد-19.

ووجد العلماء أن الأفراد الذين لديهم فصيلة دم من النوع A ، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بحالة شديدة من كورونا أو حتى الموت.

يعاني بعض المرضى من حالات شديدة من كوفيد-19 عند حاجتهم إلى الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي كجزء من علاجهم.

ووجدت الدراسات أن العديد من المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة يمتلكون نفس المتغير في الجين الذي يحدد فصيلة دم الشخص وأنه من خلال امتلاك فصيلة الدم A ، لوحظ زيادة خطر بنسبة 50٪.

وفي دراسة نشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، تم التحقيق في ارتباط الجينوم على نطاق واسع بـ كوفيد-19، الحاد مع فشل الجهاز التنفسي.

وأشارت الدراسة إلى: "هناك تباين كبير في سلوك المرض بين المرضى المصابين بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا، وقد يسمح تحليل الارتباط على مستوى الجينوم بتحديد العوامل الوراثية المحتملة المشاركة في تطوير فيروس كورونا، أجرينا دراسة رابطة على مستوى الجينوم على 1980 مريضًا مصابًا بـ COVID-19 ومرض شديد في 7 مستشفيات في بؤر انتشار الوباء في أوروبا وإيطاليا".

في دراسة أخرى نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب،، تم التحقيق في العلاقة بين فصيلة الدم وعدوى COVID-19 والوفاة.

لاحظت الدراسة: "تشير الأدلة الحديثة إلى أن فصيلة الدم قد تؤثر على خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد".

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A أو B أو AB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بكورونا من الأشخاص المصابين والذين لديهم فصيلة دم O، ولم يجد الباحثون أي اختلاف كبير في معدل الإصابة بين أنواع A و B و AB.

ونظرًا لاختلاف توزيع فصائل الدم بين المجموعات الفرعية العرقية، فقد قام الباحثون أيضًا بالتحكم في الانتماء العرقي وأكدوا أن عددًا أقل من الأشخاص ذوي فصيلة الدم O أثبتت إصابتهم بالفيروس.

هناك نظريتان حول العلاقة بين فصائل الدم وفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره جاك لو بيندو، مدير الأبحاث في Inserm ، وهي هيئة أبحاث طبية فرنسية.

أحدها هو أن الأشخاص المصابين بالنوع O أقل عرضة للإصابة بمشاكل التخثر، ووجد أن التخثر له تأثير كبير على شدة المرض.

وقال إنه قد يكون أيضًا بسبب احتمال أن يحمل العامل الممرض (الفيروس)، مستضد فصيلة دم الشخص المصاب.

على هذا النحو، فإن الأجسام المضادة التي يولدها شخص لديه فصيلة الدم O قد تعطل الفيروس عند انتقاله من شخص لديه فصيلة دم A.

لكنه قال: "لكن آلية الحماية هذه لن تعمل في جميع الحالات، فصيلة الدم O يمكن أن تصيب فصيلة دم أخرى O ، شخص على سبيل المثال".

ما هي أهم أعراض فيروس كورونا؟

الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد).

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد، ويعاني معظم المصابين بالفيروس التاجي من واحد على الأقل من هذه الأعراض.