من الحالة الأولى بالصين.. كيف وصل العالم إلى مليوني وفاة بسبب كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من مليوني شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019 حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضية.

بدءً من حالة الوفاة الأولى في الصين إلى وفاة مليوني شخص بعد عام، مع بدء حملات التطعيمات في جميع أنحاء العالم، استعرض موقع medicalxpress"" التطورات الرئيسية في انتشار كورونا على مستوى العالم.

أول وفاة

تم تنبيه منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 إلى مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي "مجهولة السبب" في مدينة ووهان بوسط الصين.

بعد أسبوع، تم تحديد فيروس كورونا جديد، وأكدت الصين في 11 يناير أول وفاة لها في ووهان بسبب مرض سيطلق عليه اسم COVID-19.

عزل ووهان

في 23 يناير، تم وضع ووهان تحت الحجر الصحي وعزلها عن العالم، لتبدأ الدول في إعادة مواطنيها من الصين.

وأبلغت فرنسا عن أول حالة وفاة مؤكدة خارج آسيا، لسائح صيني، في 15 فبراير.

'الجائحة'

بحلول 6 مارس ، تم تسجيل أكثر من 100000 حالة حول العالم، وتم إغلاق شمال إيطاليا، وسرعان ما تبعه بقية البلاد.

في 11 مارس، قالت منظمة الصحة العالمية إن كورونا جائحة.

إغلاق أوروبا

أمرت إسبانيا (14 مارس) وفرنسا (17 مارس) سكانهما بالبقاء في منازلهم، وتقول ألمانيا وبريطانيا إن على الناس تجنب أي تواصل اجتماعي، وأغلق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة حدوده الخارجية.

تأجيل الألعاب الأولمبية

في 24 مارس ، تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو المقرر عقدها في يوليو 2020 لمدة عام، وفي اليوم التالي، حذرت الأمم المتحدة من أن الوباء "يهدد البشرية جمعاء".

نصف العالم محاصر

تم تطبيق إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، وفي 2 أبريل، أُجبر أكثر من 3.9 مليار شخص - نصف سكان العالم - على حجز أنفسهم أو طُلب منهم، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس، وفي نفس اليوم تم تجاوز عتبة المليون حالة.

أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالعدوى وانتهى به المطاف في العناية المركزة.

هيدروكسي كلوروكوين غير مفيد

أعلن علماء بريطانيون في 5 يونيو، أن عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين، المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعلاج محتمل لكورونا، لن يكون له أي فائدة على الإطلاق.

طفرة في أمريكا اللاتينية

بحلول السابع من يونيو، وصل عدد القتلى في العالم إلى أكثر من 400000، وأصبحت البرازيل الدولة التي لديها ثاني أكبر عدد من القتلى بعد الولايات المتحدة، رئيسها جاير بولسونارو يسميها "أنفلونزا صغيرة" قبل أن يصاب هو نفسه، كما أن زميله المتشكك في كورونا دونالد ترامب ألحق به أيضًا.

إلزام ارتداء الكمامات

تزايد الحالات جعل العديد من الدول الأوروبية ارتداء الكمامات إلزاميًا في وسائل النقل العام وفي المدارس والمتاجر وفي الشوارع.

المزيد من الموجات الجديدة

تم تجاوز المرحلة الكئيبة المتمثلة في وفاة مليون شخص في جميع أنحاء العالم في 28 سبتمبر، وفي أكتوبر، بدأت الإصابات بالتصاعد في أوروبا، حيث طلبت العديد من الدول عمليات إغلاق وحظر تجول جديدة.

كما ازدادت وتيرة الوباء في الولايات المتحدة، حيث يمثل التعامل معه قضية رئيسية في الحملة الرئاسية.

ظهر متغير يُعتقد أنه أكثر عدوى في بريطانيا - تم اكتشافه لأول مرة في البلاد في سبتمبر، ما أجبر رئيس الوزراء جونسون على الإعلان عن إغلاق جديد في 4 يناير.

ظهور الفرة الجديدة في العديد من البلدان

كما تم اكتشاف سلالات أخرى يُخشى أن تكون شديدة العدوى في جنوب إفريقيا والبرازيل، في 7 يناير، وصفت منظمة الصحة العالمية الحالات المتزايدة والمتغيرات الجديدة بأنها "مثيرة للقلق ... ونقطة تحول في الوباء".

بدء حملات اللقاحات

في 9 نوفمبر، قالت شركة فايزر الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا الحيوية وشريكتها الألمانية بايونتيك إنهما يمتلكان لقاحًا ناجحًا للغاية، وبعد أسبوع، صدر إعلان مشابه من شركة موديرنا الأمريكية، حيث جاء لقاح اكسفورد التالي بسرعة.

وكانت بريطانيا هي أول دولة غربية تبدأ في التطعيم ، مع انتشار متفاوت في بقية أوروبا، وتم طرح لقاحي سينوفاك وسينوفارم الصيني و سبوتنيك الروسي في كلا البلدين وخارجها منذ أشهر، على الرغم من أنه لم يتم الموافقة على أي منها بالكامل من قبل بكين أو السلطات الصحية في موسكو.

مليونا قتيل

تضاعف عدد الوفيات في أقل من أربعة أشهر، متجاوزًا عتبة المليوني يوم الجمعة 15 يناير 2021.