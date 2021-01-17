من الطفولة للممات.. قصة ارتباط فاتن حمامة بالخياطة والعروسة «فاتن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 6 أعوام، رحلت عنا سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، التي عُرفت بجمالها ورقتها وصوتها الهادئ، فضلًا عن إطلالاتها التي أبهرت الكثيرات من الفتيات، واعتبروها أيقونة من أيقونات الجمال، وكانت حلمًا لكثير من الشباب، عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية، وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها.

ويتزامن اليوم 17 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فاتن حمامة، ويُقدم «هُن»، قصة هوايتها للخياطة بعيدًا عن الفن، خلال السطور التالية.

العديد من الهوايات المفضلة ارتبطت بها الفنانة الراحلة، بعيدًا عن الفن وشغفها به، إذ ارتبطت بشكل كبير بالخياطة وفنونها، خاصة في شهر رمضان الكريم، والتي بدأت معها منذ الطفولة، إذ كانت في مطلع الشهر تقدم على خياطة فستان مميز لها.

فاتن حمامة تروي قصتها مع الخياطة

بمجرد العودة من المدرسة وقضاء اليوم المنهك، تمسك «فاتن» بالأبرة والخيط، وتبدأ في حياكة فستان لها في رمضان، حيث تقضي اليوم بأكمله لتعد ثوب رمضان، وفي نهاية الشهر تكون قد أنهت فستان العيد، حتى تستطيع ارتدائه في أول أيام العيد.

وخلال حوار قديم لها نشر في مجلة الكواكب عام 1954، تحدثت فاتن حمامة عن تلك الهواية، التي كانت تمثل لها طابعا خاصا، والتي حرصت على الالتزام بها في منزل والدها مرورًا ببيت الزوجية.

كما ارتبطت الفنانة الراحلة بعروسة صغيرة، كانت ملكًا لشقيقها وأهداها لها فور ولادتها وسماها على اسم العروسة «فاتن».

وفاة فاتن حمامة

وكانت توفيت الفنانة فاتن حمامة، مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكانت الفنانة قد تعرضت لأزمة صحية قبل وفاتها استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها وخرجت بعد أن تماثلت للشفاء.