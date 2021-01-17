زوج الإيطالية أمينة: الأجنبية لما بتحب بجد بتروح ورا جوزها أي مكان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد محمد جمال، زوج السيدة الإيطالية، التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، أن أهم ما يميز المرأة الأجنبية عن نظيرتها المصرية، هي أنها حين تحب حقا، تذهب خلف زوجها لأي مكان، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس طبعا في كل المصريات، وهو ما اعترضت عليه سهير جودة مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مؤكدة أن أغلب النساء المصريات مكافحات ويقفن خلف أزواجهن في الشدة قبل الفرح، ليجيب عليها: «لأ مش كلهم»، مشيرا إلى أن النموذج الذي تعامل معه جعله متيقنا بتوفر تلك الميزة بالمرأة الأجنبية.

زوجتي تحمل جينات الجدعنة وكانت محتاجة من ينشطها فقط

وأضاف «جمال»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأحد من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، ومن تقديم الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن زوجته الإيطالية تحمل جينات الجدعنة والوقوف إلى جوار زوجها بالفعل، لكنه من عمل على زيادة وتنشيط هذا الجانب في شخصيتها وتكوينها، منبها: «أنا شفت جواها الست المصرية الأصيلة بكل تقاليدها، وجدعنتها، بس مش متنشطة عندها، وأنا من نشطت ذلك وأظهرته من داخلها، وبطريقة بسيطة جدا تزوجتها ووضعتها في المجتمع والبيئة التي تخرج هذا منها».

تفاجأ بها في إحدى إجازاته ترتدي مثل نساء عائلته

ولفت إلى أن زوجته عاشت حياة الزوجة المصرية المغترب زوجها بالظبط، فبعد أن أنجبا ابنهما كريم، تركها رفقة عائلته بقريتهم بالفيوم، وسافر لعلمه من جديد، لدرجة أنه فوجىء، بها في إحدى إجازاته، ترتدي مثلها مثل كل نساء عائلته.

الزوجة: أخويا الكبير زعلان مني لغاية دلوقتي

وفي تقرير مصور للبرنامج مع الزوجة الإيطالية، قالت إن اسمها «ديسريه» إيطالية الجنسية، قبل أن يتغير اسمها إلى «أمينة»، وتقيم بقرية زوجها منذ 15 سنة، وتعرفت على زوجها بإيطاليا، وكانت صغيرة حينها ولا ترغب في الزواج بالأساس، ولكن بعد علاقة حب مع زوجها فكرت بالزواج منه، مشيرة إلى أن والداتها اعترضت على هذا الزواج بشكل كبير في البداية، ولكن مع الوقت بدأت تقتنع وتبارك زواجها، مؤكدة أنه حتى الآن شقيقها الكبير لم يوافق على هذا الزواج وفي قطيعة معها إلى الآن، مصرحة: «زعلان مني ومش بيكلمني لغاية دلوقتي».