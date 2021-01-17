دلال عبدالعزيز «الحماة».. رامي: أمي الثانية.. وحسن بيدلعها بـ ديدي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة كبيرة نشأت بين الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، والفنانة دلال عبدالعزيز، والتي قويت عقب زواجهما بابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، والتي يتحدث عنها الزوجان بين الحين والآخر خلال استضافتهما في البرامج المختلفة.

رامي رضوان يتحدث عن دلال عبدالعزيز

وتحدث الإعلامي رامي رضوان، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، إذ قال، «أنا مش بعتبر الفنانة دلال عبدالعزيز والدة دنيا سمير غانم حماتي، أنا معنديش حماة، أنا بعتبرها أمي الثانية».

«دلال بتقف مع الحق»، بهذه العبارة تابع الإعلامي رامي رضوان، الحديث عن حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، مضيفًا، «لو أنا غلطان بتقولي أنت غلطان.. وبقبل منها الكلام عادي».

حسن الرداد يتحدث عن حماته دلال عبدالعزيز

فيما تحدث حسن الرداد عن حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال استضافته في البرامج المختلفة، قائلًا: «بدلعها أقولها يا ديدي، اشتغلنا مع بعض في ابن الأرندلي وكانت طالعة والدتي، وهى اللي عرفتني على دنيا وإيمي، عمري ما حسيت انها حماتي عمري ما شوفت منها كل حاجة حلوة، بتيجي في صفي مش مع إيمي، وهي رزق، وعائلتي كلها رزق».

وقالت عنه »دلال»، «حسن ده مجرم، ده بني أدم جميل وابن ناس طيبين، اتعرفت عليه وعرفته على إيمي ودنيا، كان ابني ودخل قلبي وحبيته، ولما والدتي اتوفت وقف جنبي جدًا، كان بيرسم على إيمي، وبعتبره هو ورامي ولادي بالظبط ».

دلال عبدالعزيز، فنانة مصرية، ولدت في 17 يناير، تزوجت من الفنان سمير غانم، وروت قصة حبهما في العديد من البرامج التلفزيونية، وأنجبت ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم، اللاتي دخلتا عالم الفن، ويتمتعا بحب كبير من الجماهير، وعملت معها في العديد من الأعمال التلفزيونية والفنية وجمع بينهما مسلسل «نيللي وشريهان».