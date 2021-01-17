أعراض في العين تشير للإصابة بـ"كورونا".. انتبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي اختلفت فيه أعراض الإصابة بكورونا، حذرت دراسة جديدة نُشرت في BMJ Open Ophthalmology إلى وجود علامات منبهة للإصابة بكورونا بالعين، حيث أبلغ 18٪ من الأشخاص المصابين بكورونا، عن رهاب الضوء، مما يعني الحساسية للضوء، بينما أصيب 6٪ منهم بألم في العيون، و 17٪ لديهم حكة في العيون.

أعراض العين أثناء الإصابة بكورونا

وقالت الدكتورة شاهينا باردان، المشاركة في الدراسة، إن هناك خواص دقيقة للحالة الخاصة بكورونا، فيما تم استخدام مصطلح" التهاب الملتحمة "بشكل متكرر باعتباره أحد أعراض كورونا، لكن التهاب الملتحمة مصطلح واسع، ويمكن أن يمثل العديد من الأعراض في العين وبعضها لم يظهر على الإطلاق عدوى كورونا، فيحدد البحث أعراض العين التي ظهرت أثناء الإصابة بكورونا، وفقًا لموقع eatthis"".

وتشير إلى أنه على سبيل المثال تؤلم العيون عندما تشعر بعدم الراحة، بينما أعراض العين المرتبطة بكورونا ليست إفرازات مخاطية أو جفاف العينين أو كتل ونتوءات على الجفن، فأظهر البحث أن حساسية الضوء والعيون الدامعة كانا مهمين أيضًا.

في أغسطس الماضي، تحدثت الدكتورة مارجوت غيج، عالمة الأوبئة من تكساس، حول معركتها التي استمرت ستة أشهر مع فيروس كورونا، وتعرضها للعديد من الأعراض التي لم تكن معروفة بشكل عام، فكان أحدهم حساسية من أشعة الشمس، وقالت:"الخروج إلى الشمس بالنسبة لي أمر منهك حقًا.. كأنني أعاني من حساسية من الشمس تقريبًا".

استخدام النظارات للوقاية وحماية العين

وقالت الدكتورة شاهينا باردان، إن حوالي 16٪ من الأشخاص يعانون من أعراض بصرية، وأن الأبحاث تشير إلى أنهم يشعرون بهذه الأعراض في نفس الوقت تقريبًا مع أعراض كورونا الأخرى، وتستمر لفترة طويلة، مشددة على ضرورة حماية العينين بالإضافة إلى ارتداء القناع، لتقليل خطر دخول الفيروس إلى العين.

وأكد الدكتور أنتوني فاوسي، الباحث الرائد في مجال الأمراض المعدية، إن ارتداء واقيات العين قد يكون مفيدًا، وأضاف: "إذا كان لديك نظارات واقية أو درع عين، فيجب عليك استخدامه"، لافتًا إلى أن فيروس كورونا، مثله مثل الفيروسات الأخرى، يغزو أجسامنا من خلال الأغشية المخاطية.

وتابع: "لديك غشاء مخاطي في الأنف، وغشاء مخاطي في الفم، ولكن لديك أيضًا غشاء مخاطي في العين.. فيجب عليك حماية جميع الأسطح المخاطية، إذا كنت تريد حقًا أن تكون مكتملًا، فمن المحتمل أن تستخدمها إذا استطعت".