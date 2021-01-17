ارتدي السروال الجلدي على طريقة شهد الخطاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:46 مساءً - هي إعلامية عراقية ومدونة موضة، اشتهرت على مواقع التواصل بفضل قدرتها على التلاعب بـ إطلالات الستريت ستايل من دون منازع. شهد الخطاب ترتدي الماركات الشعبية ببراعة، فتبدو عليها كالماركات الراقية ونشهد لها تكرار قطع بإطلالات مختلفة قادرة على تلبية كافة المناسبات الإجتماعية. ومنها ما رأيناه عندما اختارت السروال الجلدي من موقع شي إن العربي وظهرت فيه بلوكين واحد للنهار والثاني يصلح لعشاء عمل أو غداء رسمي.



كيف نسقت هذه الحسناء الأم إطلالاتها بالسروال الجلدي؟



١- في اللوك الأول ظهرت شهد بسروال جلدي ذي خصر عال وساقين واسعتين مع بلوزة ضيقة محبوكة باللون البنفسجي. هذا اللوك مثالي للنهار وقد تركت شعرها منسدلا على كتفيها بغنج ووضعت مكياج طبيعيا يرتكز كما عادتها على الآي لاينر.

٢- في اللوك الثاني، بدت شهد متألقة بأزيائها من موقع shein فارتدت السروال نفسه ولكنها اختارت التأنق في قميص بنفسجي خوخي من الحرير. وانتعلت صندل نيود وحملت حقيبة صغيرة معه بيدها.

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لم كررت شهد ارتداء سروالها مرتين؟



من يراقب إطلالاتها الكثيفة يكتشف ان شهد تريد إيصال ثلاث رسائل من خلال خياراتها وهي:

١- الأناقة لا تحتاج إلى صرف ميزانية هائلة بل إلى تنسيق الألوان ومعرفة ما يليق بك.

٢- يمكنك ارتداء قطع اساسية من خزانتك مرارا ولن يشعر أحد بذلك، خاصة إذا كانت ألوان موحدة ويمكن التلاعب بتنسيق الأكسسوارات.

٣- ان التباهي بتدوير الأزياء هو ذكاء فالاتجاه اليوم يميل إلى الموضة المستدامة وتدوير القطع حفاظا منا على صحتنا وعلى سلامة الكوكب الذي نعيش فيه.

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كيف نرتدي مثلها؟



يتلخص أسلوبها في السهل الممتنع فلقد اختارت السروال من الجلد النباتي ذي الخصر العالي المزود بحزام، ونسقته مع قميص حريري. لذا يمكنك اختيار القطع التي أعددناها لك من موقع www.net_a_porter.com



١- سروال جلدي من Philosophy

٢- قميص حريري مطبع من Khaite



٣-حذاء جلدي قصير الساق من The Row

٤- كلاتش باللون الفضي من Bottega Venetta



كما نقدم لك خيارات أخرى من السراويل حسب رغبتك فهناك السروال القصير الجلدي البني لقصيرات القامة من دار Etro .

وهناك سروال بساقين مستقيمتين من J Brand لصاحبة القامة المتوسطة.