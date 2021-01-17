إطلالات عصرية للنجمات العربيات بالبليزر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:46 مساءً - البليزر من قطع الملابس الأساسية في خزانة كل امرأة أنيقة، ويُعتبر من القطع الأكثر رواجًا في خطوط الموضة، حيث اعتمدته النجمات العربيات في الكثير من الإطلالات بأسلوب عصري ومميز، لذا رصدنا لكنّ أبرز التنسيقات بالخيارات الناعمة، لتحصلن على إطلالة مذهلة بأسلوب عصري.



تنسيق بليزر الكاروهات من إليسا ودانييلا رحمة

اليسا ببليزر الكاروهات



نسقت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والمغنية اللبنانية إليسا عدة إطلالات عملية، كان من أبرزها إطلالة مميزة بقماش الكاروهات الأسود المصمم بأسلوب كلاسيكي مميز، وللتفاصيل فقد ظهرت إليسا ببليزر مرفوع الكتفين وبنطال واسع بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، واعتمدت لمظهرها بلوزة سوداء ناعمة مع طقم من الألماس المزين بحجر أخضر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بدرجات اللونين الزهري والبني مع تسريحة الشعر المنسدل.

دانييلا رحمة باطلاله عصرية ببليزر الكاروهات

بينما أطلت دانييلا رحمة ببنطال بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، مع بليزر بذات القماش تميَّز بالزهور القماشية الضخمة التي زينته من أحد الجانبين باللون الأحمر وأمن الجانب الآخر بذات قماش البليزر، ولمظهر كلاسيكي شبابي أكملت دانييلا إطلالتها بتسريحة الشعر المرفوع مع القبعة السوداء، ولجأت للمكياج السموكي بتدرجات اللون البني.

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إطلالات شبابية من جيني إسبر

جيني اسبر بمظهر عصري



جيني إسبر، ممثلة وعارضة أزياء سورية، اعتمدت عدة إطلالات بالبليزر بأسلوب شبابي مميز، ومن أبرز خياراتها تأنقت ببنطال أسود من الجينز المزين بطبعات ذهبية في الخصر مع بلوزة بيضاء وبليزر ذهبي مميز، وأكملت مظهرها ببوت أبيض ومجوهرات ذهبية ضخمة، وسرحت شعرها بذيل الحصان مع المكياج البني الناعم.

جيني اسبر باطلاله شبابية

وفي إطلالة أخرى أكثر شبابية وبساطة تزينت جيني ببليزر وبنطال باللون الأحمر مع تيشيرت أبيض بطبعات كرتونية وحذاء بكعب أحمر طويل، وسرحت شعرها بالويفي مع المكياج الأحمر الناعم.

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إطلالات عصرية من رضوى الشربيني بالبليزر

رضوى الشربيني



تعتمد الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، في برنامجها التلفزيوني على قناة سي بي سي، العديد من الإطلالات العملية بالأسلوب الناعم والعصري، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها نسقت بنطالًا مرتفع الخصر وبليزر بكاروهات اللونين الأبيض والأزرق مع بلوزة سوداء، وأكملت مظهرها بأقراط مميزة فضية مع تسريحة ذيل الحصان والمكياج السموكي الشرقي بدرجات اللون البني.

خيار كلاسيكي من رضوى الشربيني

وارتدَتْ في إطلالة أخرى بنطالًا واسعًا وبليزر باللونين الأسود والأبيض، أكملتهما ببلوزة سوداء وحزام أسود محدِّد للخصر، مع سلسلة ذهبية بدوائر متداخلة وأقراط ذهبية صغيرة، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع المكياج الترابي لزي حيادي ناعم.

رضوى الشربيني بمظهر عصري بالبليزر

واختارت في الإطلالة الأخيرة بنطالًا وبليزر باللون الأسود المطبع بالأبيض مع قميص أسود مطبع بالذهبي والأبيض بطريقة عصرية مميزة، وفي هذه الإطلالة لجأت لمكياج العينين السموكي بتدرجات اللون البني مع تسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ناعم.