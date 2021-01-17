تنسيقات محتشمة للمحجبات في فصل الشتاء من ياسمين وجدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:46 مساءً - تقلق الكثيرات من النساء ذوات الجسم الممتلئ بشأن اختيار ملابس محجبات لا تناسب شكل جسمهن، لذلك نقدم لك بعض النصائح والتنسيقات لاختيار اللوك الأنسب لشكل جسمك، ولتتمكّني بسهولة من تنسيق الملابس التي تُظهرك بشكل أنحف وأرشق وأكثر حشمة ودفئًا خلال فصل الشتاء الحالي، من مدونة الموضة والبلوجر المصرية ياسمين وجدي.



تنسيق الفستان للمحجبات ذوات الجسم الممتلئ

تنسيق الفستان للمحجبات ذوات الجسم الممتلئ



ننصح السيدة الممتلئة بالابتعاد عن الفساتين الواسعة أو "الكلوش"، مع اللجوء للفساتين ذات القصات الطويلة لمظهر أنيق كالأميرات، لذا ظهرت ياسمين وجدي بفستان أسود مصمم بنفشة ناعمة من جهة البطن للأسفل ومزين بقماش من الكاروهات ذات اللون الحيادي في الصدر، وأكملت هذه الإطلالة بإكسسوارات من الجلد الأسود لخيار فاخر ودافئ، كما أطلت بفستان أبيض مصمم بخطوط طولية مائلة باللون الرمادي، لتمنح مظهرها لمسة أنيقة أكثر نحالة، وأكملت مظهرها بحزام من الجلد البني للخصر مع حقيبة وحذاء باللون البني لخيار ناعم وأنيق، وفي إطلالة مواكبة لخطوط الموضة ارتدَتْ فستانًا من الجلد البني المصمم بقَصَّة بسيطة مع أكمام منفوخة، وأكملته بإكسسوارات اللون الأسود لخيار حيادي مميز، وفي الإطلالة الأخيرة تأنقت بفستان أحمر أحادي اللون مع حقيبة وحذاء وقبعة باللون الأسود للمسة كلاسيكية.

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المعاطف الطويلة لمظهر محتشم ودافئ

المعاطف الطويلة لمظهر محتشم ودافئ



ننصح كل فتاة ممتلئة بأن تعتمد على الجاكيت الواسع ذي الأقمشة السميكة ذات النقوش الكبيرة في الشتاء، كما ننصح بالابتعاد عن الأقمشة ذات الزخارف الكثيرة والألوان المتداخلة، لذا نلهمك عدة إطلالات بالمعاطف الطويلة من ياسمين وجدي، حيث اختارت معطفًا طويلًا بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، مع تنورة بيضاء بقَصَّة مستقيمة وحجاب وحقيبة بذات اللون، وتجملت بقبعة وحذاء باللون الأصفر للمسة عصرية، كما نسقت في إطلالة أخرى معطفًا زهريًّا فضفاضًا مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وأكملت مظهرها بحذاء قصير بطبعات نمرية لخيار أنثوي، وتألقت في الإطلالة الثالثة بمعطف عملي طويل باللون الأزرق القوي، مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض لمظهر ناعم ومناسب للمشاوير اليومية.

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التنورة المحتشمة من ياسمين وجدي

التنورة المحتشمة من ياسمين وجدي



لجأت ياسمين وجدي في هذا الشتاء للتنانير ذات القَصَّات المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها ظهرت بتنورة بليسيه باللون الأزرق التيفاني مع معطف وقبعة بذات اللون، وأكملت مظهرها ببلوزة بيضاء لخيار صباحي أنيق، وفي إطلالة أخرى ارتدت تنورة بليسيه بيضاء مع بلوزة وحجاب باللون الأسود لخيار مميز، وأكملت مظهرها بحزام أسود من الجلد مع إكسسوارات لامعة لتضفي اتساعًا مميزًا في الجسم.

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