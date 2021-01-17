شاهدي بالصور أجمل إطلالات أمنية الجعفري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:46 مساءً - تتميز مدونة الموضة المصرية أمنية الجعفري بأناقتها وجمالها اللافت للأنظار، حيث تحرص دائماً على اختيار وتنسيق إطلالات تناسب ملامحها وجسمها ولون بشرتها، وهو ما يجعلها تظهر دائماً بإطلالات جذابة ومميزة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات أمنية الجعفري؛ لتستوحي منها إطلالتك المناسبة:



أمنية الجعفري بفستان طويل ومعطف من المخمل

أمنية الجعفرف بمعطف من القطيفة مع فستان طويل





في إطلالة شتوية أنيقة، تناسب الخروجات المسائية أو النهارية على حد سواء، نسقت أمنية الجعفري فستاناً طويلاً من الصوف باللون الرمادي ذا رقبة عالية، مع حزام عريض من الجلد الأسود، ومعطف طويل من المخمل الأسود، ذي ياقة عريضة.

واعتمدت أمنية الجعفري مع إطلالتها حقيبة كتف باللون الرمادي الباستيل، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة من الشامواه الأسود، إضافة إلى إيشارب باللون الأسود المنقط بالأبيض.

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أمنية الجعفري بإطلالة شتوية باللون الأبيض

أمنية الجعفري بإطلالة شتوية باللون الأبيض





تتجنب الكثير من الفتيات تنسيق اللون الأبيض في إطلالتهن الشتوية؛ اعتقاداً منهن أنه أكثر ملاءمة للإطلالات الربيعية أو الصيفية، ولكن أمنية الصيفي نجحت في تنسيقه بشكل أنيق وجذاب يناسب الإطلالات الشتوية.

ونسقت أمنية الجعفري بليزرْ طويلاً باللون الأبيض ذا أزرار سوداء وحزام على الخصر، كما صممت أكمامه بأسوار مفتوحة طويلة.

واعتمدت أمنية الجعفري مع إطلالتها بنطلوناً ضيقاً باللون الأبيض، وحذاء بوت أسود ذا رقبة قصيرة، إضافة إلى إيشارب يجمع بين الألوان الأبيض والأخضر والأسود.

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أمنية الجعفري بتنورة بليسيه طويلة

أمنية الجعفري بإطلالة شنوية بالتنورة البليسيه





في إطلالة أنيقة بالتنورة، اعتمدت أمنية الجعفري تنورة بليسيه طويلة، مع بليزر قصير مفتوح باللون الرمادي، نسقته مع حزام عريض بنفس لون التنورة.

واعتمدت أمنية الجعفري مع إطلالتها توبْ أسود، وإيشارب شيفون يجمع بين اللونين السيمون والأوف وايت، إضافة إلى نظارة شمسية ذات عدسات سوداء كبيرة.

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أمنية الجعفري في إطلالة بدرجات ألوان الباستيل

أمنية الجعفري بإطلالة شتوية بدرجات ألوان الباستيل





في إطلالة أنثوية ناعمة بدرجات ألوان الباستيل، نسقت أمنية الجعفري معطفاً قصيراً ذا رقبة عريضة باللون الأزرق الباستيل، مع بلوفر وبنطلون باللون الأبيض، وإيشارب من الشيفون باللون الروز الباستيل.

ونسقت أمنية الجعفري مع إطلالتها حذاءً رياضياً يجمع بين اللونين الأبيض والروز الباستيل، وحقيبة كتف كبيرة من الجلد بنفس درجات ألوان الحذاء.

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أمنية الجعفري بفستان سهرة من التول المنفوش

أمنية الجعفري بفستان سهرة من التول المنفوش





في إطلالة جذابة وفخمة، اعتمدت أمنية الجعفري فستاناً سهرة باللون الأخضر الباستيل لمصمم الأزياء أحمد العجمي.

وصُمم الفستان من قماش التول المنفوش، بتنورة منفوشة بتصميم A Line، وتوب بأكمام طويلة، ذي تطريز أنيق بالخرز والترتر الفضي على أحد جانبي الصدر، وهو التطريز الذي يمتد حتى خصر الفستان، مع حزام رفيع على الخصر بنفس لون الفستان.

واعتمدت أمنية الجعفري مع إطلالتها إيشارباً من الكريب بنفس لون الفستان، إضافة إلى أكسسوارات من الذهب الأبيض.