ميثاء الهاشمي تُلهمك ارتداء العباية بأساليب متنوّعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 07:46 مساءً - تمكنت مدونات الموضة الخليجيات من اعتماد العبايات الخليجية بتصميمات مواكبة لخطوط الموضة في إطلالاتهن، مع عدم إغفالِهن أهميةَ المحافظة على الاحتشام والوقار والموروث التقليدي الذي تجسده هذه القطعة، لذا اعتمدت البلوجر الإماراتية ميثاء الهاشمي عدة إطلالات بالعباية المنسقة بأفكار مختلفة تتمتع بمقاييس الجمال، عبر دمج آخر الصيحات العالمية في هذا المجال، فإليكِ أبرز إطلالاتها لاستيحاء أفكار ناعمة ومميزة منها.



إطلالات العبايات السوداء للمناسبات

إطلالات العبايات السوداء للمناسبات



لطالما كانت إطلالة السيدة العربية التقليدية البسيطة بالعباية السوداء، ومع تأثُّر مصممي ومصممات العبايات بتيارات الموضة العالمية انكسرت القيود الكلاسيكية، وأصبح هناك تنوّع في القصّات أو الألوان التي أُضيفت إلى اللون الأسود، على الرغم من كونه الاتجاه المسيطر، لذا أصبحت من القطع الأكثر مواكبةً للمناسبات وللتصميمات، ويمكنك -عزيزتي- ارتداء عباية سوداء مزينة في الأطراف بتطريزات بيضاء مموجة مع الفصوص اللامعة، وتنسيقها مع حقيبة بنية من علامة لويس فيتون وحذاء أسود ببروش فضي ضخم لإطلالة منسقة بأسلوب ميثاء الهاشمي، أو تأنقي بعباية سوداء مزينة بفصوص ذهبية في منطقة الصدر مع إكسسوارات ذهبية لليدين وحقيبة بألوان حيادية من لويس فيتون.

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عبايات ملونة لخيار شبابي

عبايات ملونة لخيار شبابي



تسابقت علامات العبايات على ابتكار تشكيلة متنوعة من العبايات الملونة لأسلوب شبابي ناعم، لذا ظهرت ميثاء الهاشمي بعباية كحلية مصممة بتطريزات فضية على الجانبين بطريقة أنيقة مناسبة للمناسبات والحفلات البسيطة، وفي خيار يومي أطلت بعباية كحلية مدمجة بقماش أسود ناعم ومزينة بعدة طبقات لخيار مميز ومناسب لكل النساء، كما ارتدَتْ عباية سوداء مزينة بقصة البليزر العملي وتكسوها الرسومات الملونة بالبرتقالي والرمادي بطريقة مميزة وأنيقة، وأكملت ميثاء هذه الإطلالة بإكسسوارات اللونين الفضي والذهبي معًا، إلى جانب حقيبة من علامة لويس فيتون.

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خيارات العبايات السوداء بتصميمات يومية



لأن العبايات السوداء ذات التصميمات الناعمة تُعد الخيار الأول للكثير من النساء في مظهرهن اليومي، فقد اختارت ميثاء الهاشمي عباية سوداء مزينة بتطريزات بيضاء طولية في الأطراف مع حقيبة من الجلد الأبيض وإكسسوارات فضية لليد، ونسقت في إطلالة أخرى عباية سوداء مكملة بقماش الدانتيل المزين بالفصوص مع حقيبة سوداء وحذاء أحمر ناعم أضفى لها لمسة كلاسيكية مميزة، وتألقت في الخيار الأخير بعباية سوداء مزينة بدوائر بيضاء في أحد الجانبين مع حقيبة سوداء من الجلد وحذاء شفاف مزين بالفصوص اللؤلؤية بطريقة مفعمة بالأناقة.

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