ساعد زوجته في السفر للعمل في الخارج فقررت خلعه. «الفلوس عمت عنيها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باع سيارته لتوفير مصاريف تذكرة زوجته التي تلقت عقد عمل في إحدى دول الخليج للعمل كمدرسة، بعد أن اتفق معها على إرسال دعوة له للحاق بها هو وأولادهما الثلاثة، لكنها فعلت ما لم يكن يتوقعه الزوج «شكري البيطار»، حيث رفعت عليه قضية خلع دون علمه، وحصلت على الحكم وهي داخل بيته وفي فراش الزوجية حسب وصفه.

تم خلعه دون علمه

صدمة لم يتحملها الرجل الخمسيني الذي فوجئ بالحكم في آخر جلسة: «جالي إعلان بالحكم ومراتي مقيمة معايا ونايمة على سريري وعايشين وسط عيالنا عادي، 5 جلسات معرفش أي حاجة واكتشفت أنها كانت بتخلي حد يمضي على المحاضر بصفته ابن خالتي، الفلوس عمتها وخلتها تبيع ولادها وجوزها اللي مستخسرش فيها حاجة».

أخذت طفلته وهربت

يحكي «شكري»، أن زوجته أخذت طفلته وهربت بها إلى الدولة التي تعمل فيها دون علمه وتركت الولدين عبدالرحمن 18 عاما، ومحمد 17 عاما، ولم تسأل عنهما منذ عامين ونصف العام حسب قوله: «اخدت البنت وحرمتها من إخواتها ونزلت مصر 4 مرات وسابت البنت هناك لوحدها وهي لسه عمرها 11 سنة، اشتكيت في مجلس الأمومة والطفولة بس محدش ساعدني أرجعها».

8 فبراير الأمل الوحيد

يقول «شكري» لـ«هن»، إنه حاول بكل الطرق إعادة ابنته لكنه فشل ولا زال متشبثا بآخر أمل في جلسة تم تحديدها يوم 8 فبراير المقبل، للطعن في حكم الخلع لاسترداد ابنته، واصفا ما حدث بأنه تزوير في تزوير نتيجة عدم إبلاغه: «الولاد زعلانين من أمهم خالص لأنها بقالها أكتر من سنتين مسألتش عليهم ومبتتصلش حتى وحرمتهم من أختهم».

ويضيف، أنه يعمل في الخدمات الطبية منذ سنوات، وطلب من زوجته أكثر من مرة التوقف عن السفر والاستقرار لتربية الأبناء بعدما خلفت اتفاقها معه حسب وصفه في مساعدته بالسفر إليها هي والأولاد للعمل معًا لكنها فكرت في الانفصال عنه والعيش بمفردها، مؤكدًا أنه ذهب من مدينة شربين التابعة للمنصورة بالدقهلية إلى مسقط رأسها في مدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط، أكثر من مرة كي تعيد ابنته ولكن دون جدوى: «عرفت مرة أنها نازلة إجازة روحتلها ملاقتش البنت معاها وهزقتني وسمعتني كلام مينفعش يتقال».