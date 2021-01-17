«بشويش عليا» حكاية آخر رقصة لـ فيفي عبده قبل فقدانها الحركة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب فترة من مرضها في المنزل، حيث باتت الشائعات تطاردها، قررت الراقصة والفنانة فيفي عبده، الكشف عن مرضها، مؤكدة إن خطأ طبي كاد أن يدمر حياتها حتى وصل لفقدانها للحركة، وذلك أثناء حصولها على حقنة، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات في أوتار وأعصاب إحدى قدميها، وأثر سلبا على حركتها بشكل كبير.

وأكدت فيفي عبده، خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، أن هذه الحقنة دمرتها وأدخلتها في أزمة صحية عنيفة، وفجأة وجدت نفسها جالسة على السرير، غير قادرة علي الحركة، بحسب وصفها.

يذكر أن الراقصة والفنانة، دومًا ما تشارك متابعيها بالعديد من مقاطع الصور والفيديوهات التي تظهر تفاصيل يومها، فضلًا عن مقاطع الرقص المختلفة، بمنزلها أو خارجه، أو حتى على البحر.

آخر رقصة لـ فيفي عبده قبل فقدانها الحركة

وكان أخر مقطع، أو تحديدًا رقصة للفنانة فيفي عبده، في نهاية العام الماضي، 30 ديسمبر 2020، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو خلال إحدى المناسبات، وهي ترقص على نغمات أغنية «بشويش عليا».

وظهرت «فيفي» خلال مقطع الفيديو، بفستان أحمر طويل، ذو فتحة من منطقة الصدر، حيث نال الفيديو تفاعل الكثير من المتابعين.

وعلى جانب أخر كانت فيفي عبده، دعمت الفنانة حورية فرغلي، عقب تصريحاتها الأخيرة، حيث نشرت صورة مجمعة للفنانة حورية فرغلي، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «حورية فرغلي النجمة الجميلة من جوه ومن بره، طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة».

ووجهت رسالة للفنانة قالت خلالها، «متزعليش وخديها مني حكمة، الضربة اللي متموتش بتقوي، يلا ارجعي لجمهورك، 5 مواه».