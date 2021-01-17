مش أقل من ياسمين صبري.. من هي جهاد البنا التي هداها زوجها بسيارة «جاكوار»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كل سنة وإنتي حياتي وأغلى من نفسي، حبيت أفاجئك السنة دي بحاجة طول عمرك بتحلمي بيها، كل العُمر وإحنا سوا كل العمر وإنتِ ماليه حياتي وقلبي وعيني، وأوعدك هحقق لك كل أحلامك وربنا يقدرني وأجيبلك الدنيا كلها، أنتي مش أقل من ياسمين صبري يا قلبي».

بهذه الكلمات قرر «الإنفلونسر» رمزي محمود، تقديم سيارة «جاكوار»، هدية لزوجته «البلوجر والإنفلونسر» جهاد البنا، بمناسبة العام الجديد، مرددا جملة: «أنتي مش أقل من ياسمين صبري يا قلبي».

ومن خلال مقطع مقتضب لا يتخطى عدة دقائق، فاجئ «رمزي» الأخيرة، بسيارة «جاكوار»، ملفوفة بشريط أحمر اللون كبير، حيث وضع كوفية على عيناها حتى تتفاجئ بالسيارة في النهاية.

وعلى الرغم من أن المقطع كان في بداية العام، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باتوا يتداولونه على نحو كبير.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن الإنفلونسر جهاد البنا.

من هي جهاد البنا؟

تخرجت في كلية التربية الموسيقية.

عملت بجميع أنواع الفنون السمعية، واحترفت العزف على الكمان والبيانو.

قضت في ألمانيا أول 9 أعوام من عمرها، قبل الاستقرار في مصر.

تقدم محتوى يهم الفتيات، عن البشرة والاهتمامات الشخصية للفتيات، طرق جديدة في ارتداء الحجاب والملابس.

لديها أكثر من مليون متابع على إنستجرام.

أطلت بالأبيض على زوجها في منصف العام الماضي، في حفل زفاف غير تقليدي، على أحد شواطئ البحار.

استبدلت تورته الزفاف، بوجبة البرجر والبطاطس الشهية.

تألقت خلال الحفل بإطلالتين من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس.

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