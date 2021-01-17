اكتشف خيانة زوجته بالصوت والصورة.. وعندما طلقها طالبته بالـ «الدهب والقايمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اكتشف خيانة زوجته له فقرر تحرير محضر زنا ضدها، بعد أن شاهد «الفيديوهات» التي كانت ترسلها «لعشيقها»، بالملابس الداخلية وعبارات الغزل التي كانت تصفه بها والمقاطع الصوتية التي كانت ترسلها له عبر تطبيق «واتس آب»، الأمر الذي جعله يجن ويثور من شدة الغضب، وما كان عليه إلا الاتصال بأهلها في كفر الشيخ، والذهاب لقسم الشرطة لتحرير محضر ضدها، وإثبات المقاطع الصوتية والفيديو بداخله بعد أن استشار محاميا.

يحكي محمود مسلم، محام أحوال شخصية، أنه نصح موكله في بداية الأمر بعدم تصيعد الموضوع إلى النيابة، واللجوء للحلول الودية وإعطاء الزوجة حقوقها ثم تطليقها، لكنهما لم يتفقا، واتجه الزوج للحل القانوني: «قال لها خدي القايمة بتاعتك و5 آلاف جنيه حق غرفة الأطفال رفضت عشان اختلفوا على الدهب».

ويقول «مسلم»، إن الزوجة لديها ثلاث فتيات أكبرهن عمرها 15 عاما، وأخبرتها والدتها بتفاصيل الواقعة كاملةً لدرجة أنها جعلتها تشاهد فيديوهات والدتها وتسمع صوتها مما ترتب عليه دخولها في حالة نفسية صعبة جدًا ومقاطعة أمها: «قولتله بلاش إنت غلط لما عملت كدة، البنت هتفضل متأثرة نفسيًا طول عمرها».

يضيف المحام، أن من ضمن أسباب خيانة زوجته له أنه معظم الوقت خارج المنزل بحكم طبيعة عمله منذ الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، فكانت مطمئنة ولم تتوقع أن ينكشف أمرها، وحاولت الاعتذار له بعد أن دخل عليها وشاهد خيانتها لكنه لم يستطع قبوله: «لما قال لها مش هينفع نكمل مع بعض وراحت بيت أهلها رفعت عليه جنحة، الأفضل أنها كانت تحاول تعدي الموضوع بشكل ودي عشان بناتها بعد كده وسمعتهم».