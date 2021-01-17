دلال عبدالعزيز عن رجاء الجداوي: كانت شقيانة ووصتني على بنتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاقة صداقة قائمة على الود والاحترام المتبادل، جمعت بين الفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إذ لم يكن يتركا بعضهن البعض خلال المناسبات، فتجدهن أولى الحضور في حفلات الزفاف، وأداء مراسم العزاء، وبرفقتهم صديقتهن الثالثة ميرفت أمين.

ويتزامن اليوم 17 يناير، عيد ميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، الـ61، ويُقدم هُن خلال السطور التالية، قصة صداقة جمعت بين دلال ورجاء الجداوي.

العديد من المواقف الإنسانية جمعت بين الفناتين رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، والتي روتها الأخيرة عقب وفاة الأولى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن، مع الإعلامية لميس الحديدي.

«حبيبتنا مشيت مش مصدقة اننا بنعزي في رجاء الجداوي»، بهذة العبارة بدأت دلال عبدالعزيز الحديث عن ذكرياتها مع صديقتها الراحلة، قائلة: « كانت كل ما ندخل عزاء، كانت تقولنا كويس اننا اللي بنعزي مش بيعزى فينا، كانت ست كريمة وراقية، وحنينة، اسمها عطاء الجداوي فعلا».

وتابعت الفنانة دلال عبدالعزيز، الحديث عن صديقتها رجاء، وهي منهارة في البكاء: « كانت مسلية جدًا ولما كانت تقعد في قاعدة محدش بيتكلم غيرها، وتحكي الحاجة اللي بتسلينا بيها 30 مرة وتضحكي، شئ غريب جدًا، كانت تدخل كإن مجموعة دخلت مش واحدة بس».

وعن أكثر المواقف التي جمعت بينهن: « رجاء كانت بتتقمص لو مكلمتهاش في يوم وتزعل جدًا، ده كان قمة زعلها».

وعن افتقادها لها، قالت: « جت بالليل وانا افتكرتها بتهزر تحت بيتي، بنتها اللي فكرتني، وراحت لميرفت، وأخر مكالمة ليا معاها اقولها ليه تتعبي نفسك، تقولي مش قادرة ابطل اكلمكوا».

وعن وصيتها الأخيرة لها: « قالتلي خلي بالك من أميرة وافضلوا كلموها واسألوا عليها، قولتلها متقوليش كدة وهترجعي تاخدي بالك مننا كلنا».

دلال عبدالعزيز عن رجاء الجداوي: كانت جدعة وعملنالها ختمة 32 مرة

«ختمنا القرأن 32 مرة وكنا بندعيلها بالشفاء» بهذة العبارة واصلت دلال الحديث عن كواليسهم أثناء مرض رجاء، قائلةً: «حبايبها كلهم كل يوم يقرأوا القرآن، وكانت صاحبة كل الأجيال وخاصة دنيا وإيمي، وبتكون متعاطفة معاهم أكتر مني، كانت شجاعة وقلب شابة، كانت شقيانة وشموخ وعزة نفس ومحصلتش».

رجاء كانت تقولي احنا التلاتة تملي 3

وعن المواقف التي لا تنسى لرجاء، قالت دلال: « منساش يوم وفاة أمي خدتني في حضنها وطبطبت عليا، وحسيت إن أمي بتحضني، ويوم ما ميرفت تعبت وراحت المستشفى جريت عليها، كانت بتيجي على نفسها كتير علشان غيرها».

وعن هدايا عيد الميلاد: «كانت دايما في وسطنا، وفي كل مكان لازم لينا صورتنا احنا الـ3، وقالتلي اكتبي على الشمعة اللي عملتيها إحنا الثلاثة تملي 3».