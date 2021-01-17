كورونا اليوم: هذه أعراض السلالات الجديدة.. وتجنب اللقاح في هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

هل تحصل على اللقاح إذا كنت مصابًا بنزلة برد

وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، تحتوي إرشادات الصحة العامة في إنجلترا (PHE) ، لكبار السن ولقاح كوفيد على قسم مخصص لما يجب على الأشخاص فعله إذا كان من المقرر أن يحصلوا على لقاح كورونا، ولكنهم ليسوا على ما يرام.

تنص الإرشادات على ما يلي: "إذا كنت مريضًا، فمن الأفضل الانتظار حتى تتعافى للحصول على لقاح ضد كورونا، ولكن يجب أن تحاول الحصول عليه في أقرب وقت ممكن، ولا يجب عليك الحصول على اللقاح إذا كنت تعزل نفسك بنفسك أو تنتظر نتيجة اختبار COVID-19 أو إذا كنت غير متأكد من لياقتك البدنية أو أنك بصحة جيدة، وإذا كنت مريضًا في يوم موعد تناول اللقاح، فلا يزال يتعين عليك الحصول على التطعيم إذا كنت تعاني من مرض بسيط بدون حمى، إذا شعرت بتوعك شديد، فقد يتم تأجيل حصولك على اللقاح حتى تتعافى تمامًا".

هل يمكنك تناول إيبوبروفين بعد لقاح كورونا؟

وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، قد يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية بعد تلقي جرعة واحدة أو أكثر من لقاح كوفيد، وللحصول على بعض الراحة، يمكن للأشخاص تناول الإيبوبروفين إذا احتاجوا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC).

وتوصي المنظمة الأشخاص بتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل العقار أو الأسيتامينوفين لتخفيف الأعراض، ولكن ينبغي العلم أن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية قبل تلقي اللقاح قد يؤثر على فعالية اللقاح.

الأعراض المختلفة لكل سلالة جديدة

وفقا لـ"express" البريطانية، فإنه بالنسبة لسلالة المملكة المتحدة، تم اكتشاف طفرة شديدة العدوى الجديد في كنت الشهر الماضي، أظهرت نتائج الاختبار أن التوزيع العمري والجنس للسلالة المحددة في المملكة المتحدة كانت مشابهة لتوزيع المتغيرات المتداولة الأخرى، ومع ذلك، فقد وجد أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة، يُعتقد أن المتغير في المملكة المتحدة هو السبب وراء زيادة الإصابات في نهاية العام الماضي، لكن الأعراض لم تتغير.

أما سلالة جنوب أفريقيا، نوع جديد من فيروس كورونا ينتشر بسرعة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، ويبدو أن البديل الجنوب أفريقي أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس، ولكن لا يبدو أن لديه أي أعراض أخرى مختلفة، ولا يوجد دليل يشير إلى أن البديل الجنوب أفريقي أكثر خطورة من السلالة الأصلية.

بينما السلالة البرازيلية، تم اكتشاف البديل البرازيلي في أربعة أشخاص سافروا من ولاية أمازوناس البرازيلية إلى طوكيو في وقت سابق من هذا الشهر، قال المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية (NIID) إن المتغير الجديد ينتمي إلى سلالة B.1.1.248 من الفيروس التاجي ولديه 12 طفرة بما في ذلك N501Y و E484K ، في بروتين سبايك، لا يُعرف سوى القليل عن متغير Brazil Covid الذي يسبب القلق، سواء على مستوى شدة المرض أو الأعراض.

في حين سلالة كينيا، تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في كينيا وفقًا لبحث أجراه معهد البحوث الطبية الكيني المرتبط بالدولة (كيمري)، وأفاد الدكتور تشارلز أجوتي، الباحث في كيمري والعضو الرئيسي في فريق من الباحثين، أن الغالبية العظمى من الطفرات غالبًا ما تكون غير مهمة ولها تأثير ضئيل، ومعظم تحورات الفيروس لا تختلف جذريا عن السلالة الأصلية ولا تؤثر إلا بشكل غير ملموس على انتشار الوباء، لكن من السابق لأوانه الحديث عن مدى خطورة الطفرة الجديدة قبل انتهاء الاختبارات العلمية.

فصيلة دمك تؤثر على شدة أعراضك

يقول الباحثون إن شدة الأعراض التي يعاني منها المريض يمكن أن تكون بسبب فصيلة الدم، لكن كيف يحدث ذلك؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وجد العلماء أن الأفراد الذين لديهم فصيلة دم من النوع A، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بحالة شديدة من كورونا أو حتى الموت، في دراسة أخرى نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم التحقيق في العلاقة بين فصيلة الدم وعدوى COVID-19 والوفاة، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A أو B أو AB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بكورونا من الأشخاص المصابين والذين لديهم فصيلة دم O، ولم يجد الباحثون أي اختلاف كبير في معدل الإصابة بين أنواع A و B و AB.