فيروس كورونا: ما هي الأعراض المختلفة لكل سلالة جديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصاب فيروس كورونا الملايين حول العالم، ومع تطبيق تدابير السيطرة على انتشار الفيروس، يتم الكشف عن سلالات جديدة، في العديد من البلدان وثبت أنها أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة من السلالة الأصلية، لكن هل لكل سلالة أعراض مختلفة؟.

ينتشر فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء العالم والآن تظهر العديد من السلالات الجديدة لـ كوفيد-19، ولكن كيف تختلف أعراض كل منها؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لـ" express" البريطانية.

تتمثل الأعراض الرئيسية للفيروس في:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- سعال.

- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

يعاني معظم الأشخاص من واحد على الأقل من هذه الأعراض، ومع ذلك، لا يعاني حوالي ثلث الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق.

هل لكل سلالة من أشكال كوفيد أعراض مختلفة؟

سلالة المملكة المتحدة

تم اكتشاف طفرة شديدة العدوى لفيروس كورونا الجديد في كنت الشهر الماضي.

تم العثور على متغير VOC 202012/01 الآن في 50 دولة وإقليم ومنطقة.

أظهرت نتائج الاختبار أن التوزيع العمري والجنس للسلالة المحددة في المملكة المتحدة كانت مشابهة لتوزيع المتغيرات المتداولة الأخرى، ومع ذلك، فقد وجد أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة، يُعتقد أن المتغير في المملكة المتحدة هو السبب وراء زيادة الإصابات في نهاية العام الماضي، لكن الأعراض لم تتغير.

سلالة جنوب أفريقيا

نوع جديد من فيروس كورونا ينتشر بسرعة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.

تتحور جميع الفيروسات وتسمى السلالة في جنوب إفريقيا 501.V2.

يحمل المتغير الجنوب أفريقي طفرة تسمى E484K ، من بين أمور أخرى، ويختلف عن البديل الآخر الذي تم اكتشافه مؤخرًا والذي كان العلماء يدرسونه في المملكة المتحدة.

يبدو أن البديل الجنوب أفريقي أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس، ولكن لا يبدو أن لديه أي أعراض أخرى مختلفة.

لا يوجد دليل يشير إلى أن البديل الجنوب أفريقي أكثر خطورة من السلالة الأصلية.

السلالة البرازيلية

تم اكتشاف البديل البرازيلي في أربعة أشخاص سافروا من ولاية أمازوناس البرازيلية إلى طوكيو في وقت سابق من هذا الشهر.

قال المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية (NIID) إن المتغير الجديد ينتمي إلى سلالة B.1.1.248 من الفيروس التاجي ولديه 12 طفرة بما في ذلك N501Y و E484K ، في بروتين سبايك.

لا يُعرف سوى القليل عن متغير Brazil Covid الذي يسبب القلق، سواء على مستوى شدة المرض أو الأعراض.

سلالة كينيا

تم الآن اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في كينيا وفقًا لبحث أجراه معهد البحوث الطبية الكيني المرتبط بالدولة (كيمري).

تم اكتشاف المتغير في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد بعد إجراء دراسة من يونيو إلى أكتوبر.

أفاد الدكتور تشارلز أجوتي، الباحث في كيمري والعضو الرئيسي في فريق من الباحثين، أن الغالبية العظمى من الطفرات غالبًا ما تكون غير مهمة ولها تأثير ضئيل.

كانت حالات الإصابة بـ Covid-19 في كينيا على مسار منخفض، حيث تم الإبلاغ عن أقل من 100 حالة خلال الأسبوع الماضي.

الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم D80A تتميز بتحور فريد في الأحماض الأمينية، واكتشف الخبراء إجمالا 16 تسلسلا للفيروس تم تصنيف 12 منها بفريدة.

معظم تحورات الفيروس لا تختلف جذريا عن السلالة الأصلية ولا تؤثر إلا بشكل غير ملموس على انتشار الوباء، لكن من السابق لأوانه الحديث عن مدى خطورة الطفرة الجديدة قبل انتهاء الاختبارات العلمية.