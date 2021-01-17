ماذا يحدث لك عند تناول البرتقال يوميا في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من المعروف أن البرتقال له العديد من الفوائد الصحية، وهو من أكثر الفواكه شعبية خاصة خلال فصل الشتاء، لكن هل سألت يوما ماذا يحدث عند تناوله يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1- غني بفيتامين سي:

يعتبر مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، حيث يوفر البرتقالة الواحدة 116.2 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين سي.

ويرتبط تناول فيتامين سي الجيد بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون لأنه يساعد في الحصول على الجذور الحرة التي تسبب أضرارًا لفيتامين سي. الحمض النووي.

2- نظام مناعة صحي:

فيتامين سي ضروري أيضًا لتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنه مفيد للوقاية من نزلات البرد والوقاية من التهابات الأذن المتكررة.

3- يمنع تلف الجلد:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، المعروف أنها تسبب علامات الشيخوخة، ويمكن أن يساعدك تناول برتقالة في اليوم على أن تبدو شابًا حتى في سن الخمسين.

4- الحفاظ على ضغط الدم:

يساعد البرتقال، كونه غنيًا بفيتامينات B6 ، في دعم إنتاج الهيموجلوبين ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم.

5- يخفض نسبة الكوليسترول:

وفقًا لدراسة أجراها باحثون أمريكيون وكنديون، فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور الحمضيات تسمى Polymethoxylated Flavones (PMFs) لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية الموصوفة بدون آثار جانبية.

6- يتحكم في مستوى السكر في الدم:

تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ما يجعله وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري، كما أنه يحتوي البرتقال على سكريات بسيطة.

ويمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال، الفركتوز، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام، ومع ذلك، هذا لا يعني أنك تتناول الكثير من البرتقال دفعة واحدة.

7- يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان:

يحتوي البرتقال على مركب D- ليمونين D- limonene ، وهو مركب يمنع السرطانات مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي، وفيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال كلاهما مهم لبناء مناعة الجسم فهي تساعد في مكافحة السرطان.

8- يجعل الجسم قلويا:

في حين أن الطبيعة الأساسية للبرتقال حمضية، إلا إنه يحتوي على الكثير من المعادن القلوية التي تلعب دورًا في عملية الهضم.

9- صحة العين الجيدة:

البرتقال مصدر غني للكاروتينويد، ويلعب فيتامين أ الموجود فيها دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية في العين، وفيتامين (أ) مسؤول أيضًا عن منع التنكس الذكري المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي في الحالات القصوى إلى العمى، كما أنه يساعد العيون على امتصاص الضوء.

10- يحمي من الإمساك:

يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، هذا يساعد في الحفاظ على الأمعاء ووظائف المعدة سلسة، ويمنع متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف في علاج الإمساك بدرجة كبيرة.