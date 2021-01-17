هل يمكن الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بدأت عدة دول بالفعل حملة تطعيم كبيرة ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن هل يمكن أن يحصل أي شخص على لقاح كوفيد إذا كان مصابًا بنزلة برد؟.

وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، يجب إعطاء لقاحات كورونا على جرعتين، وتسعى جميع الدول لتلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص باستخدام اللقاحات الأولى.

على سبيل المثال، في المملكة المتحدة كل شخص يتلقى جرعته الأولى من اللقاح سيحصل على جرعة اللقاح الثانية في غضون 12 أسبوعًا من الجرعة الأولى.

هل يمكنني الحصول على لقاح كوفيد إذا كنت مصابًا بنزلة برد؟

تحتوي إرشادات الصحة العامة في إنجلترا (PHE) ، لكبار السن ولقاح كوفيد على قسم مخصص لما يجب على الأشخاص فعله إذا كان من المقرر أن يحصلوا على لقاح كورونا، ولكنهم ليسوا على ما يرام.

تنص الإرشادات على ما يلي: "إذا كنت مريضًا، فمن الأفضل الانتظار حتى تتعافى للحصول على لقاح ضد كورونا، ولكن يجب أن تحاول الحصول عليه في أقرب وقت ممكن".

لا يجب عليك الحصول على اللقاح إذا كنت تعزل نفسك بنفسك أو تنتظر نتيجة اختبار COVID-19 أو إذا كنت غير متأكد من لياقتك البدنية أو أنك بصحة جيدة.

إذا كنت مريضًا في يوم موعد تناول اللقاح، فلا يزال يتعين عليك الحصول على التطعيم إذا كنت تعاني من مرض بسيط بدون حمى.

إذا شعرت بتوعك شديد، فقد يتم تأجيل حصولك على اللقاح حتى تتعافى تمامًا.

لا تحضر موعد التطعيم الخاص بك إذا كنت تشعر بتوعك من أعراض فيروس كورونا، اعزل نفسك وقم بإجراء اختبار بدلاً من ذلك.