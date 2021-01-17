احذر.. 6 آثار جانبية خطيرة لتناول الكثير من الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الموز من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ، ولكن يسبب الإفراط في تناوله العديد من الآثار الجانبية الخطيرة، كما أوضح موقع "eatthis".

1- زيادة الوزن:

قد تعتقد أن محتوى الألياف في الموز يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا وفقدان الوزن، ولكن إذا تناولت هذه الفاكهة أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن وزيادة محيط الخصر، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر.

2- ارتفاع نسبة السكر في الدم:

يمكن أن يسبب أيضا بعض المشاكل الصحية الخطيرة، وفقًا لدراسة نُشرت من خلال المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن أي شخص يريد مراقبة نسبة السكر في الدم يحتاج إلى الابتعاد عن الإفراط في تناول كميات كبيرة من الموز.

3- قد تصاب بفرط بوتاسيوم الدم:

الموز يوفر مصدرًا كبيرًا للبوتاسيوم، ولكن تناوله بكميات خاطئة يمكن أن تسبب بعض الضرر، حيث يمكن أن تصاب بفرط بوتاسيوم الدم، وهي حالة تضعف وظيفة الخلايا العصبية والعضلية، وينتهي بك الحال إلى الذهاب إلى المستشفى.

4- تسوس الأسنان:

عندما تنغمس في الفواكه السكرية، يمكنك بسهولة المخاطرة بصحة أسنانك، وأظهرت الدراسات أن الموز يمكن أن يضر أسنانك أكثر من الشوكولاتة والعلكة السكرية.

5- الإمساك:

وفقًا لجامعة ماكيريري، يحتوي الموز على كمية كبيرة من حمض التانيك المخزن داخل كل موزة، والمستويات العالية من هذا الحمض يمكن أن تسبب بعض الإمساك الخطير، والذي يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة بالجهاز الهضمي ويمكن أن يستدعي زيارة الطبيب.

6- صداع نصفي:

ثبت أن مادة التيرامين الكيميائية الموجودة في الموز تؤثر على طرق تطور الصداع النصفي حالا الإفراط في تناوله، لذا من الأفضل الحد من استهلاكك للموز لتجنب أي ألم.