افحص هذه العلامات.. كيف تكتشف إصابتك بكورونا عن طريق أظافرك وأذنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ظهور فيروس كورونا الجديد، عانى الناس من عدد لا يحصى من المضاعفات الطبية والمشكلات الصحية التي أثرت أيضًا على صحتهم العقلية.

من المعاناة من أعراض خفيفة إلى شديدة، اشتكى الكثير من الآثار طويلة المدى على صحتهم، ومع ذلك، يجب على المرء أن يظل على أهبة الاستعداد وأن يكون على دراية بجميع العلامات التي تشير إلى الإصابة بكوفيد-19.

في الآونة الأخيرة ، يُعتقد أنه يمكن أيضًا اكتشاف كورونا من خلال أظافرك وشحمة أذنك، في حين أنه قد يكون مفاجأة، فقد يكون هذا بسبب الارتباط بين الفيروس القاتل ومستويات الأكسجين في الدم، وفقا لموقع "timesofindia".

كورونا ومستويات الأكسجين في الدم

كما هو معروف، فإن فيروس كورونا الجديد لديه القدرة على التسبب في تقلب مستويات الأكسجين في الدم عند مستويات مقلقة.

يدخل COVID-19 الجسم عبر الجهاز التنفسي، مما يتسبب في إصابة رئتي الشخص مباشرة عن طريق الالتهاب، هذا يمكن أن يؤثر على كفاءة نقل الأكسجين إلى مجرى الدم، ومع ذلك، يمكن أن يحدث ضعف الأكسجين على مستويات مختلفة من كوفيد، وليس فقط للمرضى ذوي الحالات الحرجة الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي.

ومع ذلك، لا يعاني كل مريض مصاب بفيروس كورونا من انخفاض مستويات الأكسجين، يصاب البعض فقط بأعراض شائعة لكورونا، ومع ذلك، بمساعدة مقياس التأكسج النبضي، يمكن للمرء تحديد مستوى الأكسجين في الجسم.

هل يمكن أن تدل أظافرك وشحمة أذنك على إصابتك بـ كورونا؟

يمكن أن توفر الأظافر وشحمة الأذن نظرة ثاقبة لمستويات الأكسجين في الدم، والتي يمكن أن تشير أيضًا إلى ما إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 أم لا.

وفقًا لتطبيق Symptom Study ، يمكنك التحقق من مستويات الأكسجين لديك باستخدام مقياس التأكسج النبضي وهي عملية سهلة تسلط الضوء على شحمة أذنك أو أظافرك، وتحدد نطاق مستويات الأكسجين في جسمك.

ومع ذلك، من الضروري إزالة أي طلاء أظافر أو أوساخ أو أظافر صناعية أثناء استخدام مقياس التأكسج، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العملية.

علامات شائعة تشير إلى إصابتك بـ COVID-19

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد في العالم، يعاني الناس من نطاقات مختلفة ومتنوعة من الأعراض، على الرغم من استمرار القائمة في الزيادة والتوسع، إلا أن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي.

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر كلاسيكية لـ COVID-19.

- حمى.

- سعال جاف.

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها.

- ألم في الصدر وضيق في التنفس.

خطوات يجب اتخاذها

كما اقترح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من الصواب التماس العناية الطبية فقط عند ظهور الأعراض.

إلى جانب ذلك، يجب على المرء أن يستمر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، طبق التباعد الاجتماعي وارتد الأقنعة وعقم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، لأن كورونا مرض يمكن أن يصيب أي شخص.