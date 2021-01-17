ماسك الشفاه أبرز اتجاهات العناية بالبشرة... لماذا عليك تجربته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 04:37 مساءً - تعد ماسكات الشفاه إحدى أبرز صيحات الموضة في عالم التجميل وأكثر اتجاهات العناية بالبشرة انتشاراً في الوقت الحالي. والسبب في ذلك يعود الى أن هذه الماسكات تمنح شفتيك الترطيب الذي تحتاجه وتعالج كافة المشاكل التي تصيب الشفاه بين ليلة وضحاها، خصوصاً أنه في ظل ارتداء الكمامة لا بد من تأمين العناية اللازمة للشفاه من العومل الضارة التي قد تطالها. وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب معرفته عن ماسك الشفاه.



ما هو ماسك الشفاه؟

ما هو ماسك الشفاه؟



ماسك الشفاه عبارة عن تركيبة كريمية سميكة تحتوي على مكونات طبيعية معروفة بقدرتها على تنعيم الشفاه الجافة ومكافحة تقشرها، فهو مصمم ليوفر لشفتيك الكمية المناسبة من الرطوبة، ويشكل الحل الأمثل للعناية بالشفاه، خصوصاً خلال الأيام الباردة. وهو متوافر في الصيدليات والأسواق التجارية التي تعنى بالبشرة.

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كيفية استخدامه

ماسك الشفاه أبرز اتجاهات العناية بالبشرة



تتوافر ماسكات الشفاه بتركيبات متعددة وفق حاجة الشفاه، إلا أنها في غالبيتها صُممت لتمد الشفاه بالترطيب الكافي، لتكون ذات ملمس ناعم على الدوام يضمن لك شفاها جذابة خصوصاً عند استخدام أحمر الشفاه بألوان المختلفة. ويمكنك استخدام ماسك الشفاه الكريمي على شفتيك قبل الخلود الى النوم وتركه طوال الليل. كما بإمكانك استخدام ماسك الشفاه السائل سريع الامتصاص الذي يتغلغل فوراً داخل الشفاه ليمنحها مظهراً رائعاً، إضافة الى ماسكات الشفاه الورقية التي تطبقينها لدقائق عدة ومن ثم تزيلينها.

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هل بالإمكان استخدامه يومياً؟

ماسك الشفاه من المكونات الطبيعية



يعود ذلك الى حاجة شفتيك، لكن عموماً يمكنك استخدام ماسكات الشفاه الكريمية كل يوم، فهي تحافظ على شفتيك ندية وناعم، ولا تكون لها في العادة أي آثار جانبية. أما ماسك الشفاه الورقي فيمكنك استخدامه مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.

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كيفية تحضير ماسك الشفاه في المنزل



إذا كنت لا ترغبين في شراء ماسك للشفاه من السوق أو الصيدلية، يمكنك صنعه بنفسك في المنزل باستخدام مكونات طبيعية متوافرة في مطبخك.



ماسك العسل وزيت جوز الهند

ماسك العسل وزيت جوز الهند



يوفر كل من العسل وزيت جوز الهند لشفتيك ترطيباً فائقاً. امزجي ملعقة صغيرة من كل منهما وضعي المزيج في المايكروويف لثوان عدة، بعدها طبقيه على شفتيك.

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ماسك العسل والأفوكادو

ماسك العسل والأفوكادو



يساعد كل من العسل والأفوكادو في ترطيب شفتيك ومدهما بالتغذية اللازمة. امزجي ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين صغيرتين من الأفوكادو المهروس، من ثم طبقي المزيج على شفتيك واتركيه لمدة خمس دقائق، بعدها شطفيهما بالماء الفاتر.

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