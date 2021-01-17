هذان اللونان هما نجما إطلالاتك في العام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 04:37 مساءً - كعادتها، وقبل بدء عام جديد، تطلق شركة بانتون العالمية، اللون الذي سيكون الأكثر رواجاً أو ما يُعرف بـ"لون العام". ولـ2021، جاء خيار الشركة على لونين هما الرمادي المتألق Ultimate Gray والأصفر المشرق Illuminating Yellow، وهي المرة الثانية في تاريخها الممتد على مدى 22 عاماً، التي تختار فيها الشركة لونين للعام. فقد سبق أن اختارت للعام 2016 لونين هما الأزرق الهادىء Serenity Blue والزهري الكوارتز Quartz Pink وكان من المفترض أن يتم مزجهما معا. بينما لونا العام 2021 كل منهما مستقل بذاته ويدعمان بعضهما البعض ليشرحا كيف أن عناصر مختلفة تجتمع معا لتدعم بعضها كما حصل حول العالم بعد انتشار الوباء. كما أنها المرة الأولى التي يحصل فيها اللون الرمادي على مكانة ضمن هذه القائمة بينما هي المرة الثانية للون الأصفر.

اتحاد هذين اللونين هو اتحاد قوة وإيجابية فهي قصة لون يعكس مشاعر عميقة مع وعد بشيء مشرق ولطيف. فنحن بحاجة لنشعر أن كل شيء سيصبح أفضل لأن هذا مهم للروح البشرية

الجمع بين هذين اللونين يعكس رغبتنا الدفينة بأن نكون مرئيين وأن يُعترف بنا وأن تكون أصواتنا مسموعة. المزيج بين لونين يعكس الحس الداخلي والابتكار والحدس واحترام الحكمة والخبرة والذكاء توحي بالتجدد وتدفعنا نحو طرق جديدة للتفكير والمفاهيم.



Shining Yellow أصفر مشرق



الأصفر المشرق هو اللون الذي جلب إشراق الشمس إلى عروض الموضة. بعد أشهر من الحجر المنزلي كان هذا اللون إضافة دافئة لباليت الألوان تناسقت بشكل بديع مع كل الألوان الأخرى المستقاة من الطبيعة أو الحيوية أو حتى الباستيل. هو لون مرح يرفع المعنويات بجدارة.



How-To

- إذا كانت بشرتك باردة قد تحتاجين إلى درجة أغمق قليلا من الأصفر المشرق ليضفي التألق عليها ويجعلها مشعة.

- الأصفر مع الأبيض يمنحك طلة صيفية بامتياز

- إن كنت تحبين طلة الأصفر والظهور كشمس مشرقة امزجيه مع أكسسوارات بنغمات من البيج أو الألوان الحيادية.

- يمكنك اختيار طلة استوائية بديعة ومزج الأصفر مع ألوان مشرقة كالبرتقالي أو الأزرق الفيروزي لطلة مميزة.

- ابحثي عن حلي من الكريستال أو مزينة بحبوب كبيرة بألوان مشرقة لطلة مميزة

- الأكسسوارات البنية تتكامل مع اللون الأصفر وتمنحه طلة عملية بديعة

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Elegant Gray رمادي أنيق



اللون الرمادي على منصات العرض ظهر بقوة هذا الموسم ليمنح الإطلالات نوعاً من النضج والثبات الذي نبحث عنه في هذه الفترة المليئة بالأزمات. وإن كنت تعتقدين أن اللون الرمادي ممل فكري مرة أخرى لأن ما رأيناه على منصات العرض أثبت بقوة أن هذا اللون قادر على إضفاء الأناقة على طلتك. هذا اللون متنوع ويتلاءم مع الكثير من ألوان الملابس والطبعات والأكسسوارات. وإذا تمكنت من معرفة كيفية تنسيق إطلالة رمادية فإنك ستتمكنين من ابتكار عدة طلات أنيقة تلائم مناسباتك المختلفة.



How-To

- اللون الرمادي يناسب البشرة الباردة أو بمعنى أدق من تميل شرايينها إلى اللون الأزرق لكن لا تقلقي إذ يمكنك إنجاح هذه الطلة مهما كانت طبيعة بشرتك. والسر يكمن في ارتداءه في القسم الأسفل من جسمك لتظلي على الموضة هذه السنة

- نسقي الرمادي مع ألوان داكنة من أجل طلة مفذلكة وحادة يعني مثل البنفسجي الداكن أو الأحمر الياقوتي أو حتى الأزرق الملكي من أجل الإبقاء على عامل اإلإثارة على زيك

- يمكنك مزج الرمادي مع ألوان فاتحة مثل الزهري والأزرق السماوي من أجل طلة شديدة الأنوثة والنعومة

- بالنسبة للأكسسوارات فإن الألوان الحيادية تناسب اللون الرمادي وكذلك الأوف وايت وتجعل الطلة راقية

- يمكنك مزج الرمادي مع طبعات قوية لأنه يمنحها أساسا حياديا يجعلها تتألق وتبرز

- ابحثي عن تفاصيل مرحة مثل الدانتيل والجلد والسويد وكذلك الشراريب من أجل إضافة الحدة على زيك

- إن كنت تبحثين عن طلة مميزة ابحثي عن قصات غير اعتيادية سواء حواف غير متناسقة أو أكمام منتفخة

- ابحثي عن حلي بألوان فاقعة

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