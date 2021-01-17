هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب: الرضا في قلبك (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة، ظهرت خلالها بملابس كاجوال رياضية، مع حجاب أسود، أظهر جزء من شعرها، بطريقة ملفتة، من داخل وأمام سيارة.

وعلقت هيفاء، على الصور: «السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء، والرضا في قلبك، فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين».

وتفاعل مع الصور التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، عدد كبير من متابعي الفنانة اللبنانية، سواء من الجهور أو أصدقائها بالوسط الفني على رأسهن شيما الحاج، وعبير صبري.

هيفاء وهبي تتحدث عن لقاح كورونا

وكانت الفنانه هيفاء وهبي، قد نشرت مؤخرًا، منشور تعلن من خلاله عن رفضها لتلقي لقاح كورونا، إذ كتبت عبر «إنستجرام»: «إن هناك سنوات طويلة نحو 40 عامًا، ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة، مش هاخده».

وتخطط هيفاء في الفترة الحالية، لعدد من الأعمال الفنيه لطرحها في العام الجديد، بعد نجاح مسلسلها «أسود فاتح»، الذي تصدر التريند وحقق نسب مشاهدة عالية، إذ لاقت إشادات عديدة من الجمهور، بسبب أدائها التمثيلي الراقي، الذي اختلف عن أعمالها السابقة.

يذكر أن مسلسل «أسود فاتح»، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.