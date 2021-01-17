5 طرق للتخلص من ضباب النظارات أثناء ارتداء الكمامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشكلة كبيرة يعاني منها أصحاب النظارات أثناء ارتداء الكمامات، وهي تكون الضباب على العدسات، نتيجة تغطية منطقة الأنف، وتصاعد الزفير إلى أعلى، ليعبر عبر فراغات الكمامة.

طرق التخلص من ضباب النظارات أثناء ارتداء الكمامة

تقول ستيفاني بيسانو، أخصائية البصريات في مركز ويكسنر الطبي في ولاية أوهابي، إن محاربة الضباب الناتج عن الكمامة تبدأ بطريقة استخدام القناع، بحسب «سي.ان.ان».

- تأكد من أن الكمامة محكمة بشكل صحيح من منطقة الأنف، حتى تحبس الهواء، وتمنعه من التحرك نحو نظارتك.

- يمكن استخدام شريط لاصق لتثبيت هذا الإحكام.

- يمكن استخدام المناديل قبل ارتداء الكمامة.

- التأكد من أن النظارات تلائم وجهك.

- استخدام الصابون الذي لا يحتوى على أي عطر، وغسل العدسات بالماء الدافىء، واتركها تجف في الهواء، لإحداث عازل للضباب.

أعراض فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية «who»، عبر موقعها الرسمي، مجموعة من أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على البالغين.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بالتهابات، ما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الصداع.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر

أوضحت منظمة الصحة العالمية، آليات انتقال عدوى كورونا، من خلال الرذاذ الذي يخرج من المصاب على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو أثناء الحديث، وقد يستنشقه غير المصاب بالفيروس.

وأشارت الصحة العالمية، إلى فيروس كورونا، يمكن أن ينتقل أيضا عند لمس أسطح عليها هذه القطرات الصغيرة، كلمس الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.