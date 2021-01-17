رد صادم من هنا شيحة على إحدى متابعيها: ألغي متابعتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة، هنا شيحة، ردا قاسيا بطريقة ساخرة، لإحدى متابعات حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، علقت على صورتها الأخيرة بطريقة هجومية، إذ كتبت: «دمك يلطش ما تتحبين أبدا».

وردت هنا، على الفتاة التي تدعى «إسراء»، قائلة: «شكرا.. اعملي أنفولو عشان دمك ميتحرقش من حلاوتي ولذاذتي وبوستاتي».

وشاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر موقع «انستجرام»، بصورة جديدة، ركزت على ملامح وجهها فقط، وظهرت خلالها بشعر قصير.

هنا شيحة تثير الجدل بصورة مع محمود شاهين

نشرت هنا، منذ أيام، عبر خاصية «استوري»، على «إنستجرام»، صورة جماعية مع أصدقائها، ظهرت خلالها وهي تقترب من محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين.

شائعات حول ارتباط هنا ومحمود

يذكر أن الشائعات، كانت طالت الثنائي على مدار الفترات القليلة الماضية، عقب ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول ارتباطهم، وبشكل خاص بعدما ظهرا وهم يستقبلان العام الجديد بالأحضان، في لقطة وثقها مقطع مصور.

تعليق خطيبة محمود شاهين السابقة على أنباء ارتباطه

كانت نورهان، خطيبة محمود شاهين السابقة، قد علقت على أنباء ارتباطه بالفنانة هنا شيحة، قائلة: «أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة».

وتابعت «نورهان»: «كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لأني اعتبرهم عائلتي الثانية، أتمنى التوفيق للجميع».