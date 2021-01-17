تصدرت ترند جوجل.. معلومات عن عروسة نادر حمدي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنان نادر حمدي، عضو فريق واما، محرك البحث جوجل، بالتزامن مع حفل زفافه على المنتجة سارة حسني، وسط تساؤلات عن الأخيرة التي فازت بقلب «حمدي».

وظهرت العروس بفستان طويل، يتميز بأنه يجمع بين اللونين الأبيض والشامبين، ومزين بنقوش بيضاء وفتحة جانبية، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات و«أكسسوري هيد» فضية مزودة بفصوص لامعة، فيما اختار العريس نادر حمدي الظهور ببدلة كلاسيكية سوداء اللون.

من هى زوجة نادر حمدي؟

«هن» رصد أبرز المعلومات عن سارة حسني زوجة نادر حمدي خلال الفقرات التالية.

- صديقة مقربة للفنانة هنا الزاهد.

- تجمعها علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، من بينهم: أحمد فهمي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف.

- تعشق الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب.

- لم تعلن عن قصة حبها للفنان نادر حمدي في تصريحات إعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- ظهرت مع نادر حمدي في بعض الفعاليات، من بينها حصوله على جائزة في مهرجان نجم العرب 2021، الذي عقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ما يتجاوز الـ60 ألف شخص.

نادر حمدي يحتفل بزواجه من سارة حسني

وكان الشاعر الغنائي تامر حسين، نشر الصورة الأولى من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي أرفقها بتعليق: «أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم».

وكان الفنان نادر حمدي، أعلن عن تحضيره لأغنية جديد تجمعه بالمطرب الشاب أحمد جمال، ومن المقرر طرحها قريبا، حيث نشر صورة تجمعه بالمطرب داخل كواليس تسجيل الأغنية الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقا: «أغنية جديدة إن شاء الله مع الفنان أحمد جمال قريبًا».