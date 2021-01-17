مراسم زفاف بـ«الروب الستان» تثير ضجة: العريس وصحبات العروسة بملابس النوم (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدر تريند «الروب الستان»، موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد نشر عدة لقطات من جلسة تصوير عروسين، مثيرة للجدل، أشير إلى أنها في مصر.

وظهرت العروس، وهي تنتظر عريسها بفستان الزفاف، داخل غرفة نوم بأحد الفنادق الكبرى، بصحبة صديقاتها اللاتي ظهرن بالروب الستان باللون الذهبي، ليدخل العريس فجأة مرتديا روب ستان أسود، ويقترب من عروسه، ويحتضنها بشدة، لتتعالى الزغاريد على نغمات المهرجات الشعبية.

وتبادل العريس وعروسته مشروبا، بينما التقطت لهم الصور التي باتت تتداول بسرعة كبيرة، قبل أن يتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على «تويتر»، وسط مشاعر من الغضب، انتابت رواد الموقع الشهير، انتقدر جرأة جلسة التصوير، في حين رأها البعض حرية شخصية، وسخر الكثير من الصور.

وكانت البداية بعدما انتشر المقطع الذي حُذف فيما بعد، مرفقا بتعليق استنكاري: «هل ده طبيعي.. يعني طبيعي دلوقتي إننا نتصور بلبس البيت كده كلنا مع بعضينا؟».

وتوالت التغريدات، إذ علقت إحدى الفتيات: «ليه صحابي يشوفوا جوزي بالروب الستان»، لترد عليها أخرى: «دي بوينت، وتاني بوينت، وليه جوزي يشوف أصحابي وهما لابسين الروب الستان برضوا».

وسخرت فتاة أخرى، قائلة: «سؤال فعلا بدون أي تنظير بس.. هل في ستات بتحب الرجالة بأرواب ستان؟ مش الأرواب الستان بتبقى لبس الشخصية الفاسدة في الفيلم ومولع سيجار وبيستغل بنات صغيرة؟»، مضيفة: «هو الفرتوجرافر والبنات دول داخلين في حياتهم للدرجادي ليه كده؟».

وحاولت فتاة أخرى الوقوف على الحياد، موضحة أن الأمر قد يكون مقبولا لبعض الفئات، إذ كتبت: «هو الحقيقة الـsilk dresses بتبقى شبه كده، الروب الستان فعلا، وبالنسبة للفئة ديه المنظر مش هيبقى غريب فعلا familiar الغريب فعلا راجل متعودة تشوفيه بـsuits يشوفوه بالروب حد غير مراته يشوفه إزاي»

وكتب أحد المدونين، على هاشتاج الروب الستان: «على الواتس ماشي، على الفيسبوك ماشي، في أوضة النوم ماشي، كله بيدور علي الروب الستان».