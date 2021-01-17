صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي بحضور نجوم الفن

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدر اسم الفنان والموزع الموسيقى نادر حمدي، عضو فريق «واما»، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد زواجه من المنتجة سارة حسني في حفل حاشد، شهده عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة.

مشاهير في حفل زفاف نادر حمدي

ومن أبرز الحضور في حفل نادر حمدي، نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، والفنان مصطفى حجاج، والممثل كريم فهمي، والفنان أحمد فهمي وزوجته الممثلة هنا الزاهد، والمغني محمد عطية، الشاعر الغنائي تامر حسين.

وأحيا الحفل عدد من نجوم الفن على رأسهم: محمد حماقي، وكارمن سليمات، وأعضاء فريق واما.

وتألقت العروس بفستان باللونين الأبيض و«شامبين»، طويل وضيق، ومزود بفتحة جانبية متوسطة الطول، والذي امتاز أنه مزين بنقوش رقيقة وكرانيش، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وشعر أشقر منسدل يحمل بعض التموجات «ويفي»، فيما أطل العريس نادر حمدي ببدلة كلاسيكية سوداء برابطة عنق قاتمة اللون.

وبالأمس، نشر المصور دانيال صليب، جلسة التصوير الرسمية للعروسين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتضمن مشاهد رومانسية للعروسان، واحتضان نادر حمدي لسارة حسني.

وكان الشاعر الغنائي تامر حسين، شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الصور الأولى من حفل الزفاف، معلقا: «أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك يا ندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم».

الجمهور يهنئ نادر حمدي وسارة حسني على الزواج

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التفاعل مع صور حفل الزفاف المتداولة على «السوشيال الميديا»، والتي حصلت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «العروسة فعلا زي القمر وملكة في نفسها»، و«نادر وسارة حلوين أوي ولايقين على بعض»، و«أحلى عروسين في الوسط الفني كله»، و«أيه الدخول المفاجيء ده.. فرحنا علشان نادر حمدي».