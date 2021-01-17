الامارات | "بالصور" بكرسي متحرك وشلل نصفي .. قعيد يتسلق ناطحة سحاب في هونج كونج

شكرا لقرائتكم خبر عن "بالصور" بكرسي متحرك وشلل نصفي .. قعيد يتسلق ناطحة سحاب في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاي تشي-واي أول رجل في هونج كونج يتسلق أكثر من 250 مترا من واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط بكرسي متحرك حيث استغرق أكثر من عشر ساعات لتحقيق هذا الإنجاز أمس من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي.

ولم يتمكن لاي (37 عاما)، الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج (نينا تاور) الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.

وقال لاي "كنت خائفا جدا ... فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه".

ونجح لاي في جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية (أي ما يعادل 670639 دولارا أمريكيا).

وكان لاي قد توج قبل عام 2011 بطلا لآسيا أربع مرات في تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات.

وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات. وقبل خمس سنوات تمكن من صعود جبل ليون روك الذي يبلغ ارتفاعه 495 مترا، وهو رمز في التراث الشعبي للمثابرة والعزيمة في هونج كونج.

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