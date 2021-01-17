كيفية تحضير البامية الويكا خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - البامية الويكا من الوجبات الغذائية ذات الشعبية الكبرى في الوطن العربي، لمذاقها المميز، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن الوصفة الأصيلة لإعدادها في المنزل لأسرهن.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة سهلة لتحضير البامية الويكا في المنزل.

مقادير البامية الويكا

مرقة لحمة

خل

بامية

طماطم

كزبرة جافة

ثوم

ملح

فلفل أسود

سمنة

طريقة تحضير البامية الويكا

1- في البداية يجب سلق البامية في حلة عميقة، ثم إضافة مرقة.

2- ضرب الخليط بعد ذلك في الخلاط.

3- في طاسة منفصلة يتم تشويح كلا من الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمنة على نار متوسطة.

4- خلط البامية مع الخليط السابق وتركيها حتى تغلي.

4- في النهاية يتم إضافة الطماطم مع الخل مع الاستمرار في التقليب، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود، وتقديم الويكا.