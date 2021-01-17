يخلط الساور كريم مع الزعتر والطماطم ويقدم مع الأرز

تقلب البولة في طبق التقديم

يخلط الأرز مع اللحمة المفرومة ويوضعا في البولة

في بولة يرص الفلفل والباذنجان والكوسة

يقلب كل الخليط حتى النضج

يشوح البصل المفروم في السمنة على النار

تخفض النار عند الغليان ويغطي ويترك حتى النضج

سمنة أو زيت عادي

ربع كيلو لحمة مفرومة أو كبدة دجاج

تقدم «هن»، طريقة عمل الأرز بالباذنجان والكوسة، كالآتي:

07:55 ص | الأحد 17 يناير 2021

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.