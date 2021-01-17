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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
07:55 ص | الأحد 17 يناير 2021
تقدم «هن»، طريقة عمل الأرز بالباذنجان والكوسة، كالآتي:
مقادير أرز بالباذنجان والكوسة
6 حبات فلفل أخضر وأحمر (مشوي شرائح)
6 حبات كوسة مقطعة بالطول مشوية
6 حبات باذنجان المحشي اسود مقطعة بالطول مشوية
ربع كيلو لحمة مفرومة أو كبدة دجاج
بصلة مفرومة ناعم
نصف كيلو أرز مصري
سمنة أو زيت عادي
ملح
ملعقة كبيرة سكر
ماء
بهارات لحم
مكعب مرق
فلفل أسود
التزيين
بولة طماطم مكعبات صغيرة بدون قشر
2 ملعقة كبيرة ساور كريم
رشة زعتر مفروم
طريقة تحضير أرز بالباذنجان والكوسة للأرز:
يضاف الماء والأرز والملح حسب الرغبة
تخفض النار عند الغليان ويغطي ويترك حتى النضج
للحمة المفرومة:
يشوح البصل المفروم في السمنة على النار
تضاف اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود ومكعب المرقة والبهارات
يقلب كل الخليط حتى النضج
في بولة يرص الفلفل والباذنجان والكوسة
يخلط الأرز مع اللحمة المفرومة ويوضعا في البولة
تقلب البولة في طبق التقديم
يخلط الساور كريم مع الزعتر والطماطم ويقدم مع الأرز