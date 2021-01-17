القاهرة - سمر حسين - يعشق الكثير مننا أطباق الفراخ الشهية، التي تُعد على طاولة الطعام كطبق رئيسي، بجانب الخضروات والأرز، مع المقبلات والشوربة.

وتفضل العديد من ربات المنازل، الابتكار في طهي الفراخ بوصفات متعددة، ومختلفة، لذدا يقدم لكِ «هن» طريقة عمل ورقة الفراخ في المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات ورقة الفراخ

صدور فراخ

بصل

جزر

كرفس

طماطم

ثوم

فلفل حار

جوزة الطيب

كزبرة خضراء

بطاطس

كوسة

ملح - فلفل - بهارات

ورق فويل

زيت

طريقة عمل ورقة الفراخ

تبلي الفراخ أولًا بالتوابل السابقة الجافة، واخلطيها سويًا.

على النار، شوحي البصل مع الزيت، والثوم والكرفس و الخضروات.

ضيفي الفراخ المتبلة للخليط.

ضعي الفراخ المتبلة على ورق فويل و يدخل الفرن مع رشة زيت حتى ينضج.